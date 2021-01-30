Не озирайтеся назад: гороскоп для всіх жінок по знаку Зодіаку з 1 по 7 лютого

Гороскоп на лютий 2021 (Колаж РБК-Україна)

Гороскоп на початок лютого свідчить про те, що настає насичений і активний період, який буде пов'язаний з клопотами та напругою через ретроградний Меркурій. Проте активність і правильний настрій допоможуть подолати всі бар'єри.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок по знаку Зодіаку в період з 1 по 7 лютого, і дали поради про те, як пережити цей тиждень правильно. Про це пише SlovoFraza.

Жінка-Овен

Починати лютий астрологи радять Овнам не з активних дій, а з позитивного настрою та досягнення внутрішньої гармонії. Цим жінкам потрібно привести у баланс шалену енергію і направити її в потрібне річище. Зайва емоційність може стати каменем спотикання у бізнесі та суттєво ускладнити особисті відносини.

Жінка-Телець

Перший тиждень лютого стане для Тельців вдалим, а в цілому астрологи обіцяють у лютому багато позитивних змін. Але почати цей період потрібно з поповнення запасу сил, а після цього починати рухатися в напрямку розв'язання важливих питань. Прислухайтеся до внутрішнього голосу – він допоможе уникнути помилок і невдач.

Жінка-Близнюки

Перший тиждень місяця Близнюкам потрібно присвятити розв'язанню особистих питань і при цьому не йти на поводу в оточення. Вам загрожує потрапити під вплив маніпуляторів, які шукають жертву серед енергійних і спочутливих жінок. Постарайтеся довіряти внутрішньому чуттю, щоб не потрапити в пастку токсичних особистостей.

Жінка-Рак

Зірки та планети будуть в усьому супроводжувати Ракам на цьому тижні. Вас чекає успіх, якщо ви поставите мету та не будете звертати з наміченого шляху. З середи є шанс втілити в життя одну з найзаповітніших мрій, а також повністю звільнитися від страхів і блокування свідомості, які заважають розвитку.

Жінка-Лев

Ці жінки можуть виявитися жертвами власних бажань, і астрологи радять аналізувати все, що відбувається. Це допоможе уникнути неприємностей. Найближчими днями є ризик залишитися без накопичень через необдумані витрати, ризикованих вкладень або спонтанного шопінгу.

Жінка-Діва

Дівам потрібно звертати увагу на деталі, через те, що енергетика зірок і планет може збити з курсу і змусити витратити сили даремно. Не варто кидатися в роботу, як у вир, а всі справи потрібно ретельно планувати та використовувати аналіз подій. Серйозний настрій в роботі допоможе уникнути більшість неприємностей.

Жінка-Терези

Цим дамам знадобиться підтримка з боку близьких людей. Не потрібно боятися прохань про допомогу, щоб впоратися із завданнями та складними справами. На цьому тижні ключем до успіху стане вміння вчасно зупинитися, особливо, якщо справи підуть не в потрібному напрямку.

Жінка-Скорпіон

Будьте готові до конфліктних ситуацій на цьому тижні. Перша половина лютого буде багата на випробування і можна залишитися ні з чим, якщо проявляти у відповідь агресію. Скорпіонам важливо відновлювати душевну рівновагу і повністю виключити сутички як у діловому середовищі, так і в особистих відносинах.

Жінка-Стрілець

Астрологи рекомендують використовувати перевірені тактики, щоб плани не зривалися, а цілі виконувалися за чітко визначеним планом. Тільки такий підхід до справ на цьому тижні допоможе уникнути випробувань і негараздів, які приготували зірки.

Жінка-Козоріг

Тиждень дуже активний, очікується безліч подій. Енергетика зірок і планет буде позитивною і Козероги будуть відчувати, що для них немає нічого неможливого. Початок лютого стане відмінним стартом для тих, хто не боїться відповідальності та дивиться в майбутнє з оптимізмом.

Жінка-Водолій

Ці жінки будуть перебувати під впливом своєї планети-управителя. Ретроградний Меркурій почне гальмувати їх в справах і знижувати активність і це призведе до нападів апатії, лінощів і нудьги. Постарайтеся не сильно занурюватися в себе.

Жінка-Риби

Риби будуть перебувати в такому цейтноті, що часу на розслаблення просто не буде. Енергетика планет буде постійно підштовхувати до активних дій і потрібно використовувати ці сили по повній. Щоб закласти міцний фундамент на цілий місяць – приділіть увагу своїй репутації та направте сили на отримання прибутку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали головних щасливчиків лютого.

А також ми повідомляли, кому зірки обіцяють в лютому неприємності та втрати.