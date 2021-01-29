Цим чотирьом знакам Зодіаку в лютому загрожують втрати і невдачі

Гороскоп на лютий 2021 (фото: pixabay)

Гороскоп на лютий 2021 готує деяким знакам Зодіаку ряд випробувань і труднощів, через які їм доведеться пройти. Незважаючи на такі несприятливі перспективи, їм вдасться успішно подолати цей життєвий вир. І пам'ятайте головне правило: те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими!

Астрологи дали кожному знаку важливу пораду, як пережити цей непростий період і "залишитися на коні". Про це пише slovofraza.com.

Рак

У лютому Раки стануть мудрішими і досвідченішими. Точніше, їм доведеться це зробити, заплативши за досвід своїми нервами і часом. Тим не менш, труднощі навчать вас чогось важливого, і як бонус ви отримаєте досвід, який допоможе уникнути майбутніх невдач. Припиніть скаржитися на життя, і приймайте всі удари долі з мужністю.

Терез

Терезам доведеться виходити із зони комфорту в лютому. Це дасться вам нелегко і може істотно зіпсувати настрій. Але й хороші новини для Терезів теж є. Останній місяць зими стане сприятливим для далеких поїздок, відряджень, великих покупок і нових знайомств. Астрологи радять більше часу приділяти родичам, адже комусь із них може знадобитися ваша допомога.

Водолій

У Водоліїв очікується непростий і динамічний місяць. З багатьох складних ситуацій вони з легкістю зможуть вийти переможцями. З іншого боку, можуть з'явитися і зовсім незвичайні проблеми. Найголовніше - не втрачати самовладання і впевненості. Астрологи рекомендують внести різноманітність в дозвілля, щоб поменше сумувати та думати про щось недобре.

Риби

У лютому зірки і планети зроблять людей цього Знаку ще більш чутливими. З одного боку, це дуже добре, тому що вони зможуть набагато краще розпізнавати брехню. З іншого боку, їм буде важче спостерігати за проблемами своїх друзів і близьких. Рибами стане простіше маніпулювати, тому їм потрібно буде дуже ретельно фільтрувати своє оточення, позбавляючись від токсичних людей. Це дуже важливий, але непростий час, в який можна як злетіти, так і впасти.

Раніше астрологи розповіли, яким знакам Зодіаку лютий подарує грандіозні життєві зміни і успіхи у всьому.

Також український астролог попередила про першу повню у 2021 році, яка принесе масу можливостей, але одночасно і небезпек.

А ось Марина Скаді розповіла про всі сприятливі і несприятливі дати, які нас чекають в лютому 2021.