Не оглядывайтесь назад: гороскоп для всех женщин по знаку Зодиака с 1 по 7 февраля

Гороскоп на февраль 2021 (Коллаж РБК-Украина)

Гороскоп на начало февраля гласит о том, что наступает насыщенный и активный период, который будет связан с хлопотами и напряжением из-за ретроградного Меркурия. Однако активность и правильный настрой помогут преодолеть все барьеры.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в период с 1 по 7 февраля, и дали советы о том, как пережить эту неделю правильно. Об этом пишет SlovoFraza.

Женщина-Овен

Начинать февраль астрологи советуют Овнам не с активных действий, а с позитивного настроя и достижения внутренней гармонии. Этим женщинам нужно привести в баланс бешеную энергию и направить ее в нужное русло. Излишняя эмоциональность может стать камнем преткновения в бизнесе и существенно усложнить личные отношения.

Женщина-Телец

Первая неделя февраля станет для Тельцов удачной, а в целом астрологи обещают в феврале много позитивных изменений. Но начать этот период нужно с восполнения запаса сил, а после этого начинать двигаться в направлении решения важных вопросов. Прислушайтесь к внутреннему голосу – он поможет избежать ошибок и неудач.

Женщина-Близнецы

Первую неделю месяца Близнецам нужно посвятить решению личных вопросов и при этом не идти на поводу у окружающих. Вам грозит попасть под влияние манипуляторов, которые ищут жертву среди энергичных и сочувствующих женщин. Постарайтесь доверять внутреннему чутью, чтобы не попасть в ловушку токсичных личностей.

Женщина-Рак

Звезды и планеты будут во всем сопутствовать Ракам на этой неделе. Вас ждет успех, если вы поставите цели и не будете сворачивать с намеченного пути. Со среды есть шанс воплотить в жизнь одно из самых заветных желаний, а также полностью освободиться от страхов и блокирования сознания, которые мешают развитию.

Женщина-Лев

Эти женщины могут оказаться жертвами собственных желаний, и астрологи советуют анализировать все, что происходит. Это поможет избежать неприятностей. В ближайшие дни есть риск остаться без накоплений из-за необдуманных трат, рискованных вложений или спонтанного шоппинга.

Женщина-Дева

Девам нужно обращать внимание на детали, так как энергетика звезд и планет может сбить с курса и заставить потратить силы впустую. Не стоит бросаться в работу, как в омут, а все дела нужно планировать тщательно и использовать анализ событий. Серьезный настрой в работе поможет избежать большинство неприятностей.

Женщина-Весы

Этим дамам понадобится поддержка со стороны близких людей. Не нужно бояться просьб о помощи, чтобы справиться с задачами и сложными делами. На этой неделе ключом к успеху станет умение вовремя остановиться, особенно, если дела пойдут не в нужном направлении.

Женщина-Скорпион

Будьте готовы к конфликтным ситуациям на этой неделе. Первая половина февраля будет богата на испытания и можно остаться ни с чем, если проявлять в ответ агрессию. Скорпионам важно восстанавливать душевное равновесие и полностью исключить стычки как в деловой среде, так и в личных отношениях.

Женщина-Стрелец

Астрологи рекомендуют использовать проверенные тактики, чтобы планы не срывались, а цели выполнялись по четко установленному плану. Только такой подход к делам на этой неделе поможет избежать испытания и неурядицы, которые приготовили звезды.

Женщина-Козерог

Неделя будет очень активная, ожидается множество событий. Энергетика звезд и планет будет позитивной и Козероги будут чувствовать, что для них нет ничего невозможного. Начало февраля станет отличным стартом для тех, кто не боится ответственности и смотрит в будущее с оптимизмом.

Женщина-Водолей

Эти женщины будут находиться под воздействием своей планеты-управителя. Ретроградный Меркурий начнет тормозить их в делах и снижать активность и это приведет к приступам апатии, лени и хандры. Постарайтесь не сильно погружаться в себя.

Женщина-Рыбы

Рыбы будут находиться в таком цейтноте, что времени на расслабление просто не будет. Энергетика планет будет постоянно подталкивать к активным действиям и нужно использовать эти силы по полной. Чтобы заложить крепкий фундамент на целый месяц – уделите внимание своей репутации и направьте силы на получение прибыли.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали главных счастливчиков февраля.

А также мы сообщали, кому звезды сулят в феврале неприятности и потери.