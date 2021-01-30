Фортуна розкриє обійми: найголовніші щасливчиків лютого по знаку Зодіаку

Гороскоп на лютий 2021 (Колаж РБК-Україна)

Гороскоп на лютий говорить про те, що останній місяць зими буде сприятливим, але іноді події будуть відбуватися непередбачувано. Можливі різкі зміни в справах і дрібні проблеми, але вони зможуть навчити чомусь новому.

Відомий астролог Павло Глоба назвав головних щасливчиків лютого, яким зірки та планети обіцяють неймовірну удачу у всіх справах. Про це пише видання SlovoFraza.

Телець

Зірки обіцяють Тільцям в лютому сприятливе становище у фінансах. Буде можливість зробити великі покупки. В роботі та бізнесі знадобиться терпіння і витримка. А ось в любові варто йти вперед і не озиратися назад.

Рак

У лютому у Раків почнеться період злетів, приємних змін і відмінного настрою. У них з'явиться сильна енергія, яку потрібно буде направити в потрібне річище. Вдалими стануть відпустка або купівля важливих речей. Зірки гарантують, що все задумане складеться вдало.

Лев

Левам у лютому зірки та планети принесуть любовну гармонію і повне везіння в особистих стосунках. Самотні зустрінуть нарешті свою половинку, а ті, хто вже у стосунках – зможуть вирішити всі конфлікти та розбіжності. Прийшов час попрощатися з забобонами, і вадами, а лютий подарує можливість відчути себе важливими та потрібними.

Козоріг

Наступає чудовий час для подорожей, відряджень, поїздок на автомобілі, поїзді та польотів на літаку. Те, що Козероги люблять найбільше – самостійність, буде у них у надлишку. Венера додасть багато сил, енергії, терпіння і позитив. В кінці місяця Козероги зможуть розв'язати проблему, яка давно мучила.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яким знакам Зодіаку в лютому загрожують невдачі та втрати.

А також розповідали про те, які знаки Зодіаку в лютому істотно виправлять своє матеріальне становище.