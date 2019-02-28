Чарівний бармен: Кейт Міддлтон в сукні з люрексу розливала пиво в пабі Ірландії

Герцоги Кембриджські вирушили з візитом в Північну Ірландію

Принца Уильям и Кейт Миддлтон давно не радовали поклонников совместными выходами. Так, ранее сообщалось: перерыв в их активной светской жизни связан с тем, что королевская чета решила посвятить время себе и своим детям. Но, похоже, отпуск закончился – пара неожиданно для всех отправилась в Северную Ирландию – заранее об этом визите Кенсингтонский дворец не сообщал. Как оказалось, турне по этому региону будет длиться два дня. Уильям и Кейт планируют посетить Белфаст, Ферману и Баллимину, где будут заниматься вопросами молодежи. Нужно ли говорить, что это событие не на шутку всколыхнуло сеть?

И конечно же, первое, на что обратили внимание поклонники Кейт – ее внешний вид. Стоит отметить, каким бы срочным ни был вылет, к официальным визитам Кейт Миддлтон готова всегда. Так, в Белфаст она прибыла в ярко-красном приталенном пальто Carolina Herrera длиной до колен, которое подчеркивало стройную фигуру Кейт. Ансамбль дополнили черные легинсы и ботинки со шнуровкой на устойчивом каблуке от L.K.Bennett. К слову, это любимая модель герцогини – Marissa.

Кейт Миддлтон в пальто Carolina Herrera (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

День у них выдался насыщенным, полным официальных дневных визитов и активностей. Так, герцоги Кембриджские побывали на стадионе "Уиндзор", где, помимо прочего, участвовали в разнообразных спортивных состязаниях. А вечером посетили концертный холл Empire Music Hall, где произнесли официальную речь. И здесь Кейт также не упустила случая блеснуть красотой.

Отдохнувшая Кейт Миддлтон (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Кэтрин попробовала себя в роли бармена (видео: twitter.com/kensingtonroyal)

Для выхода она выбрала длинное светло-зеленое платье с мелкими блестками необычного кроя. Плиссированная летящая юбка, v-образный вырез, длинные полупрозрачные рукава-фонарики – наряд смотрится очень элегантно и свежо. Дополнили его бежевые лодочки на каблуке и клачт в тон туфлям. Из украшений – небольшая подвеска, серьги и, разумеется, обручальное кольцо с крупным камнем.

Говорят, выбор оттенка платья был продиктован желанием угодить принимающей стороне. Как известно, зеленый – традиционный цвет Ирландии. Также Кейт с удовольствием попробовала пиво – еще один милый дружеский жест.

Напомним, ранее прошел трехдневный тур Меган Маркл и принца Гарри в Марокоо. Это их последняя официальная заграничная поездка перед рождением первенца в конце апреля.

Так, на приеме у посла Великобритании в Марокоо Меган Маркл блистала в роскошном платье Dior. А на встрече с молодым королем этой страны Меган надела летнее платье от Carolina Herrera.

Также отметим, ранее мы писали все о baby shower Меган Маркл: сколько стоила вечеринка и почему ее проигнорировала Кейт Миддлтон.