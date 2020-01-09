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Меган Маркл з'явилася на публіці без дорогоцінної обручки - зміни почалися

Lite » Стиль життя 09.01.2020 - 17:01
Меган Маркл з'явилася на публіці без дорогоцінної обручки - зміни почалися
Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Можливо, Меган доведеться повернути королівські коштовності у зв'язку з відмовою від титулу

Меган Маркл і принц Гаррі викликали небувалий галас у Великобританії, офіційно відмовившись від повноважень високопоставленої королівської сім'ї. У соцмережах "смакують" цю новину як можуть, створюючи десятки забавних мемів під хештегом #Sussexit і #Megxit (обігруючи слово Brexit - вихід Великобританії з Євросоюзу). Але герцоги Сассекські і не думають зупинятися, все більше підливаючи масла у вогонь. Нещодавно Меган потрапила в об'єктив папараці. При цьому від уважних журналістів не вислизнула важлива деталь - 38-річна герцогиня з'явилася на публіці без обручки!

Примітно, що такі зміни трапилися відразу ж після новин про те, що скандальне подружжя зрікається престолу і королівських обов'язків. Експерти припускають, що Меган разом з титулом довелося також "попрощатися" з коштовностями монаршої сім'ї, які мають передаватися від покоління до покоління.

Відзначимо, що новий вихід у світ відбувся сьогодні, коли Маркл відвідала одну з вистав у Національному театрі Дорфмана в Лондоні. До речі, Меган є покровителькою цього культурного закладу.

Меган Маркл з'явилася на публіці без дорогоцінної обручки - зміни почалися

Меган Маркл під час візиту в Національний театр Дорфмана в Лондоні (скріншот з сайту justjared.com)

В об'єктив папараці дружина принца Гаррі потрапила якраз в напрямку будівлі з охоронцями і особистим асистентом. Екс-актриса вибрала для чергового ділового виходу стриманий образ - чорні штани, в які заправлена блакитна сорочка, на плечі накинуто чорне класичне пальто, а на ніжках човники. Аутфіт завершує улюблена зачіска Меган - високо зібране волосся, що показує її ідеальний овал обличчя.

Меган Маркл з'явилася на публіці без дорогоцінної обручки - зміни почалися

Скріншот з сайту justjared.com

При цьому Маркл взагалі відмовилася від будь-яких прикрас, навіть від обручки, яке супроводжувало герцогиню раніше під час всіх її виходів. Більш того, на пальчику герцогині не було помічено так зване кільце вірності, подароване принцом Гаррі на першу річницю їхнього весілля. Обручку з трьома діамантами також "кудись поділося". Нагадаємо, що останній аксесуар принц Гаррі замовляв по особовому дизайном. І в цьому кільці є діаманти з особистої колекції прикрас мами Гаррі - принцеси Діани. А також дорогоцінні камені, привезені принцом із Ботсвани. Це знакова країна для герцогів Сассекських. Адже саме тут вони провели свої перші побачення, поки про їхній роман ще не було відомо публічно.

Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, Кейт Міддлтон відзначає день народження. Герцогині Кембриджській виповнилось 38 років.

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