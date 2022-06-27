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Образа гірша за зраду: одна річ, яку жінка ніколи не пробачить чоловікові

Фото: Яку річ жінка ніколи не пробачить чоловікові (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Любляча жінка здатна пробачити багато чого, навіть зраду. Але вона ніколи не зможе вибачити чоловікові одну річ.

Що це за найстрашніший вчинок, на який здатні чоловіки - читайте нижче в нашому матеріалі Lite.

Психологи кажуть, що багато жінок можуть стерпіти образу, неповагу, грубість, лінь, брехню. Звісно, це неправильно, але так буває.

Але є одна річ, яку жінка не зможе пробачити. І навіть, якщо скаже, що вибачила, ця ситуація непоправно вплине на ваші стосунки.

Це ситуація, коли ваш чоловік вас не захистив.

І не має значення, від чого саме. Це не обов'язково маніяк в темному провулку. Це може бути страшний собака, грубий продавець чи охоронець... Або власна рідня, яка спокійнісінько знущається з вас.

Навіть якщо чоловік видає нібито логічні і правильні аргументи, на кшталт: "Навіщо мені лізти в скандал?", "Жінки самі розберуться", "Ти сама можеш за себе постояти"…

Так, жінка може сама себе захистити, розібратися. Але виникає питання: "Навіщо їй тоді поруч чоловік?"

Ця ситуація, коли чоловік не став захисником, непоправно зіпсує ваші стосунки.

Адже захищати - головна здатність чоловіка, за яку все можна пробачити.

Такий чоловік не потрібний ні біологічно, ні психологічно. Чоловік - який не може захистити свою жінку.

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