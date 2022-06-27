Образа гірша за зраду: одна річ, яку жінка ніколи не пробачить чоловікові

Любляча жінка здатна пробачити багато чого, навіть зраду. Але вона ніколи не зможе вибачити чоловікові одну річ.
Що це за найстрашніший вчинок, на який здатні чоловіки - читайте нижче в нашому матеріалі Lite.
Психологи кажуть, що багато жінок можуть стерпіти образу, неповагу, грубість, лінь, брехню. Звісно, це неправильно, але так буває.
Але є одна річ, яку жінка не зможе пробачити. І навіть, якщо скаже, що вибачила, ця ситуація непоправно вплине на ваші стосунки.
Це ситуація, коли ваш чоловік вас не захистив.
І не має значення, від чого саме. Це не обов'язково маніяк в темному провулку. Це може бути страшний собака, грубий продавець чи охоронець... Або власна рідня, яка спокійнісінько знущається з вас.
Навіть якщо чоловік видає нібито логічні і правильні аргументи, на кшталт: "Навіщо мені лізти в скандал?", "Жінки самі розберуться", "Ти сама можеш за себе постояти"…
Так, жінка може сама себе захистити, розібратися. Але виникає питання: "Навіщо їй тоді поруч чоловік?"
Ця ситуація, коли чоловік не став захисником, непоправно зіпсує ваші стосунки.
Адже захищати - головна здатність чоловіка, за яку все можна пробачити.
Такий чоловік не потрібний ні біологічно, ні психологічно. Чоловік - який не може захистити свою жінку.
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