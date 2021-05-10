Молодик в Тельці 11 травня: що категорично не можна робити в цей день

Молодик в травні настає в знаку Тельця у вівторок, 11 травня. Новий Місяць зійде ввечері і вплив на людей може почати проявлятися вже в другій половині дня. Астрологи попереджають, що цей молодик може бути напруженим або навіть небезпечним, так як очікується з'єднання з чорним місяцем – Ліліт. У цей день можуть загостритися всі страхи і хвилювання, посилиться жадібність і магнетична сексуальність.
Що можна робити в такий день і що категорично робити не можна, розповіли в матеріалі ТСН.
Місяць в Тельці зазвичай підсилює творче натхнення, додає енергії, підсилює закоханість. Можливе загострення інтуїції, віщі сни, загострення чуття і бажання близькості з коханими людьми. Однак в поєднанні з Ліліт таке молодик може принести загострене почуття сорому, невпевненості в собі, сумніви в професійній діяльності. Можуть виникнути проблеми з фінансами, збитки або посилиться кармічний вплив з минулого.
Телець любить порядок, тому прибирання в будинку, винос сміття і мотлоху, наведення порядку в шафах, у дворах – все піде на користь. Можна вирішити завдання, які раніше не давалися з різних причин. Можна починати ремонт, здійснювати покупки, переїжджати, заводити нові знайомства і навіть починати нові відносини.
Також можна зайнятися плануванням майбутнього, мріяти про щось нове, розвивати інтуїцію, дізнаватися щось нове, займатися особистісним розвитком.
Не варто проводити хірургічні операції
Не варто робити перші кроки в будь-якій сфері життя - від бізнесу до особистих відносин
Не потрібно чинити опір в цей день змінам і внутрішнім трансформаціям
Категорично не можна думати про погане, допускати негативні думки, нервувати
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астролог назвала всі доленосні події в травні 2021.
А також розповідали про те, що чекає всі знаки Зодіаку в травні 2021 року.