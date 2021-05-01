Гороскоп на травень 2021 для всіх знаків Зодіаку: що зміниться в коханні, прибутках і кар'єрі

Найповніший гороскоп на травень 2021 для всіх знаків Зодіаку повідає про важливі зміни, які чекають нас в кінці весни. Що готують нам головні життєві сфери - кохання, кар'єра, фінанси? Які небезпеки можуть підстерігати - неприємності, травми, проблеми зі здоров'ям? Як з успіхом прожити цей період і домогтися успіхів? Про все це читайте нижче в нашому докладному гороскопі від відомого астролога.

Прогнозом на травень з нами поділилася астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцендентом (висхідним знаком).

Овен

Основний акцент у Овнів буде на фінансах і бізнесі, позаяк молодик і місячне затемнення будуть проходити у фінансових домах гороскопу. Воно може показати рішення або вихід з важких ситуацій в бізнесі, з кредитами, невдалими інвестиціями, справах з спадком і чужим капіталом.

"Якщо у вас фінансові труднощі, пов'язані з невиправданим ризиком і необережністю, у другій половині місяця ви зможете вирішити цю задачу. Наполегливі та цілеспрямовані Овни зможуть заробити чималу суму оригінальним способом, а також отримати грант, спонсорську допомогу, виграш, премію і навіть знайти якусь цінну знахідку", - розповідає Аріна.

Астролог прогнозує, що в другій половині місяця ви зможете знайти давно втрачену річ. Фінансова удача Вас супроводжує. Однак варто берегти свою репутацію, не порушувати норми закону і моралі, щоб не опинитися в центрі скандалу.

"В особистих стосунках можливі непередбачені, раптові порушення планів. Якщо не вийде оволодіти своїми емоціями, то з'явиться бажання розірвати стосунки або вас випередять. Постарайтеся пережити цей непростий період з мінімальними руйнуваннями і втратами, а щоб деструктивні енергії не поглинули вас, то помедитуйте на природі, займіться творчістю, спортом і читанням книг", - радить астролог.

Місяць підходить для навчання професії, підвищення кваліфікації, освоєння нових технологій, програм, методик. Нові знання будуть даватися легко і засвоюватися дуже міцно. З'явиться інтерес до медицини і методів оздоровлення.

Телець

У травні Тельці будуть сконцентровані на собі і правильно зроблять, правда це може викликати деяке обурення у ваших партнерів. У цьому місяці ви зможете розкрити свій потенціал і вам буде забезпечений успіх у партнерстві, співробітництві, при отриманні будь-яких консультацій, укладенні договорів і контрактів. Якщо у вас є вороги і конкуренти, то в кінці місяця вони дадуть про себе знати.

Астролог вважає, що в цьому місяці ваш талант зможе проявити себе у всій красі. Плідна робота принесе відмінний результат представникам творчих професій, спортсменам, акторам, вченим, політикам, адвокатам, письменникам. Ви зможете реалізувати себе у соціальній та освітній діяльності.

"У першій половині місяця проявіть винахідливість і правильно розпорядіться готівкою, тоді фінансові ініціативи будуть успішними, з'явиться оригінальний заробіток і заощадження для реалізації майбутніх цілей. Вдалий час для шопінгу і оновлення вашого гардеробу, так само є ймовірність отримати дорогий подарунок", - радить Аріна Артуровна.

У Тельців забезпечений успіх у творчості, навчанні, вступі у виші, далеких подорожах і відрядженнях, все що пов'язано з логістикою та закордонними справами, також якщо ви займаєтеся експортом та імпортом. Сприятливо для ЗМІ, піару і будь-яких видавничих справ.

"Для всіх Тельців місяць буде сприяти провидінню, експансії та розширенню своїх горизонтів і свого мислення, що дасть суттєве просування у вашому майбутньому", - резюмувала експерт.

Близнюки

Астролог каже, що молодик і місячне затемнення буде проходити у Близнюків на осі 6 і 12 дому, що буде зачіпати теми роботи, здоров'я, сфери обслуговування, ваших підлеглих і домашнього персоналу, так само професійної освіти далеко від дому або онлайн. Можливі вимушені відрядження, від'їзди, еміграція або вам захочеться попрацювати на самоті або десь далеко, на островах.

"Далеко від дому ви зможете знайти душевну гармонію, натхнення, сприятливо проходитимуть лікування та відпочинок в санаторіях. Також ви зможете успішно вести справи з податковими, готельним бізнесом, у сфері медицини, косметології та туризму", - прогнозує Аріна.

Початок травня відзначиться позитивними подіями у всіх питаннях, пов'язаних з роботою. Постарайтеся найважливіші справи зробити в першій половині місяця, так як потім ваш управитель Меркурій буде сповільнюватися і розвертатися в ретроградний рух. Будуть зриватися важливі плани або відкладатися на невизначений період. Не піддавайтеся бажанню звільнитися під впливом емоцій. Тільки добре опрацьовані рішення і шляхи дозволять вийти з ситуації з гідністю.

"Сконцентруйтеся на своєму розвитку, відкривайте для себе нові шляхи і рішення в професії, прислухайтеся до інтуїції, так само підказка може прийти уві сні. Більше часу проводьте з дитиною, подбайте про його безпеку, виключіть екстремальні види відпочинку. Спільна поїздка буде дуже корисною, зблизить вас і запам'ятається надовго", - додала астролог.

Близнюкам у травні варто потурбуватися про здоров'я. Можуть проявитися імунні захворювання, алергічні та психоемоційні. Зміцнити імунітет, проводити оздоровлення особливо корисно в першій і другій декаді місяця.

Рак

У травні ви будете сконцентровані на планах і нових ідеях, які захочете реалізувати в найближчому майбутньому. У цьому вам можуть допомогти друзі, спонсори, волонтери, популярні і неординарні люди, покровителі і різні спільноти від акціонерних до політичних. У цьому місяці можуть бути порушені теми дітей, онлайн-освіти, спадщини, кохання і стосунків.

"В особистих взаєминах в цей період є ризик деструктивної поведінки і думок, що може спричинити розставання з коханими. Якщо ви вже перебуваєте у стосунках, не допускайте двозначних ситуацій, які можуть поранити партнера і завдати відчутного психологічного удару, підірвати довіру", - пише Аріна.

Раки можуть зустріти людину, яка зможе зацікавити і навіть заінтригувати своєю незвичайною поведінкою і бути шалено цікавим співрозмовником, творчим або ця людина може бути здалеку. Але ситуація неоднозначна - стережіться аферистів, адже цілком можливо, що перед вами опиниться людина ненадійна, яка переслідує свої цілі. Будьте пильні і не довіряйте першим враженням, проявіть інтуїцію і здоровий скептицизм.

"У другій половині місяця проявіть максимальну увагу при підписанні будь-яких договорів, контрактів, при проведенні переговорів і отриманні важливої інформації - можливий обман, шахрайські дії. Не виключено, що доведеться витратитися на партнера. У грошових питаннях проявіть витримку і уникайте непотрібних витрат - можливі матеріальні втрати в результаті непередбачених обставин", - попередила астролог.

Лев

Астролог вважає, що молодик і затемнення у Левів буде зачіпати питання, що стосуються нерухомості, прав власності, батьків, начальства, кар'єри і посади, зміни статусу шлюбу або зміни соціального статусу. В цей час ваш авторитет, повага, визнання, заступництво може як вирости, так і навпаки впасти в очах оточуючих.

"Фінансова сфера буде набирати обертів. Зростання числа клієнтів і збільшення доходів - такі перспективи чекають одержимих своєю справою Левів. Непогані заробітки будуть і у бізнесменів, і у найманих працівників. Якщо ви безробітний - саме час шукати вакансію, відповідну вашому покликанню і освіті, не пропустіть відмінний шанс, але робити це найкраще в першій половині місяця. Також це стосується і угод пов'язаних з нерухомістю і укладення будь-яких паперів", - говорить Аріна.

Сприятливі аспекти у фінансових домах будуть підвищувати шанси реалізації ваших планів, досягнення бажаного становища і статусу за умови, якщо у вас є чіткий план. Крім того будь-які підприємства, задумані і реалізовані вами, отримають успішний результат.

"Самотні Леви можуть познайомитися з дуже впливовими покровителями, зав'язати роман з начальником, або людиною старше вас за віком і вище за статусом. У цьому місяці можливі, як і заручини так і розірвання шлюбів. Так як в існуючих відносинах буде високий ризик конфліктів у партнерстві і небезпека розлучень", - попередила астролог.

А ось зі здоров'ям і самопочуттям у Левів буде все добре.

"Можна не побоюватися травм, сміливо освоюйте нові екстремальні види спорту, будьте в русі і з виплеском адреналіну буде виходити вся зайва і негативна енергія", - підсумувала Аріна Артуровна.

Діва

У Дів важливу тему в цьому місяці займе освіта, закордон, подорожі, іноземні партнери по бізнесу і клієнти, підвищення кваліфікації і спорт. Молодик пройде у вас в домі мрій і цілей, тому обов'язково продумайте чого ви хочете і починайте будувати план до здійснення їх. Не бійтеся виходити за межі розуму або реальностей, планети кажуть, що для все неможливе - можливо.

"У професії, творчості або спорті може бути вдалий збіг обставин або несподіваний успіх. У цьому місяці ви повинні проявити себе по максимуму. Вам довіряє начальство і впливові особи. Можливе підвищення зарплати, збільшення кількості клієнтів, хороші доходи від професії. Період сприяє творчому підходу в ділових питаннях. Будьте готові відправитися у відрядження, можливо вона буде вимушена, але все складеться в результаті добре", - прогнозує астролог.

Для представників знака, зайнятих пошуком роботи, саме час, щоб знайти себе і зрозуміти, чого ви дійсно хочете, резюме краще розсилати в першій половині місяця. Крім того з'являться можливості в соціальній реалізації: захист дисертації, успішна здача іспитів, затвердження проектів, нагороди. Можливі перемоги в змаганнях, спорті, видавництві, ЗМІ, успішний піар і рекламні кампанії.

Травень якнайкраще підходить для подорожей зі своїм партнером. Але і без нього ви можете сміливо планувати відпустку, так як в поїздці вас чекає дуже цікава зустріч. Познайомитися з перспективою серйозних відносин можна також в різних з'їздах, семінарах, навчанні, стрільбищах і відрядженнях.

"Травень - час, коли потрібно розширювати свої горизонти, зав'язувати ділові або особисті контакти із зарубіжними партнерами, створювати і розвивати спільні проекти", - резюмувала Аріна Артуровна.

Терези

Астролог прогнозує, що у Терезів в цьому місяці програються теми грошей, чужих речей, вигоди. Також контакти, поїздки та інформація, родичі, які, можливо цю вигоду принесуть або навпаки створять перешкоди і проблемні ситуації. Крім цього можливі великі витрати на дітей, коханців, розваги, або втрати через необдуманий ризик або партнера.

"Відмінні перспективи по роботі і в бізнесі в першій половині місяця, є всі шанси реалізувати робочі плани, які не потребують довгої підготовки, і отримати при цьому непоганий дохід", - прогнозує Аріна Артуровна.

У сімейному житті у Терезів все йде досить сприятливо, можливо, ви захочете придбати домашню тварину або привести свій дім в порядок. Гарний час для облаштування будинку, ремонтних робіт, придбання меблів і всіляких аксесуарів.

Одиноким Терезам астролог радить сміливо вирушати в поїздку, відрядження, навчання і ви будете приємно здивовані цікавими контактами. Не бійтеся бути лідером у стосунках, беріть ініціативу в свої руки. Потенційний партнер оцінить ці якості з великим ентузіазмом.

"Наприкінці місяця вас можуть очікувати плітки, інтриги, проблемні сусіди - не піддавайтеся на провокації. Власникам авто рекомендується провести технічний огляд і поміняти гуму, щоб ситуація не змусила вас зненацька" - резюмувала астролог.

Скорпіон

Експерт розповіла, що Скорпіони у травні будуть сконцентровані на своєму партнері і темі особистих доходів.

"Можливо, ваш партнер якраз і підштовхує до того, щоб ви більше працювали і заробляли грошей. Або навпаки, ви занадто багато провидите часу на роботі і у вас можуть бути суперечки на цьому ґрунті", - прогнозує Аріна.

Також не виключена конфліктна ситуація вдома, з батьками, через партнера по шлюбу, ремонт або поділ майна в результаті розлучень або різні спірні ситуації з нерухомості.

"В кінці місяця будьте гранично уважні до своїх клієнтів, бо можуть бути повернення або зриви контрактів, домовленостей. Відмінно складатимуся справи з іноземними партнерами та різні закордонні колаборації. Проникливість, інтуїція і гострий аналітичний розум допоможуть вам у вирішенні найгостріших проблем", - додала експерт.

А ось пускати все на самоплив не слід. Також не потрібно довіряти беззастережно партнерам, особливо в другій половині місяця, інакше вас чекає розчарування.

Це сприятливий час, щоб відправитися на відпочинок зі своєю другою половинкою. У виборі місця відпочинку у Скорпіонів буде безліч ідей - від усамітнення далеко від звичної суєти десь на далеких островах або в горах, до романтичної подорожі зі своєю коханою людиною. Причому, останній варіант - найкращий, оскільки ви і так занадто зайняті і рідко балуєте увагою. Головне, щоб відпустка наповнила вас творчою енергією для підкорення нових вершин на роботі і в соціальному житті.

Стрілець

Асцендентним Стрільця в цьому місяці варто приділити час своєму стану здоров'ю і справам на роботі. Навести порядки в офісі, розв'язати питання з підлеглими, колегами, домашнім персоналом і приділити час своїм вихованцям.

Керівникам колективом варто задуматися про розширення штату - нові співробітники будуть справжніми професіоналами, відповідальними та надійними. Перша половина місяця дозволить збільшити доходи на основному місці роботи.

Можливо, хтось із підопічним попросить підвищення зарплати, або ви зловите когось на крадіжці. Можуть бути клопоти та занепокоєння в оформленні паперів, поїздках, відрядженнях, аналізах і не дуже приємні звістки в діловій, особистій, сімейній сфері та по здоров'ю.

Затемнення в першому будинку в з'єднанні з вузлом минулого говорить про те, що вам необхідно розлучитися з якимись патернами своєї поведінки та мислення оскільки від цього буде залежати успіх або неуспіх найближчого майбутнього, якість життя, бізнесу та особистих відносин.

Така комбінація допоможе вам подолати перешкоди, але тільки в тому випадку, якщо ви будете працювати над собою і будете проявляти активність, ініціативність і нетривіальність у своїх вчинках.

У травні вам буде не до відпочинку. Багато Стрільців зможуть вигідно інвестувати кошти, здати в оренду житло, зробити невеликі придбання в будинок, але робити це краще в першій половині місяця.

Кінець місяця категорично не підходить для кредитів, відкриття депозитів і авантюрних фінансових операцій. Безробітним потрібно активізувати пошуки вакансії, що відповідає вашому рівню.

Обов'язково організуйте дружні зустрічі - вони пройдуть в теплій, довірчій обстановці, дозволять зблизитися і наповнитися приємними емоціями. Союзи та партнерства в цьому місяці будуть засновані не тільки на вигоді та взаємної симпатії, а й на спільності інтересів, дружбі.

Козеріг

Асцендетні Козероги швидше за все будуть зайняті питаннями, що стосуються дітей, відпочинку, розваг і творчості. У травні можливі романтичні захоплення, творче натхнення, відвідування косметологів, масажистів і море задоволень.

Так само можуть бути надмірні витрати на дітей, на навчання і закордонні поїздки. Багато Козерогів будуть в цей період схильні до авантюризму, азарту, пригод, ризику.

Успіх і популярність чекає представників публічних професій: зараз, завдяки артистизму, можна подати себе в самому виграшному світлі, завоювати любов аудиторії та нових прихильників вашої ідеології.

Протягом місяця можуть бути інтриги в справах, на роботі, неприємності, які можуть зіпсувати здоров'я або будь-які двозначні ситуації.

Травневе затемнення буде пов'язано у вас з якимись втратами, обманом, таємними ворогами, нестабільним психоемоційним станом, відмови від старих програм, старого життя, далекими мандрами та переїздами, еміграцією, таємними інтригами та захопленнями.

Так само можуть з'ясуватися нові нюанси в бізнесах з неоподатковуваними податками, офшорах, медичних, готельно-санаторним бізнесом. Можливо, доведеться принести жертву заради якоїсь мети або впритул зайнятися благодійністю.

Багатьом Козерогам, попри на активне спілкування та перебування в самому центрі подій, буде хотітися усамітнитися. Відправляйтеся в подорож, і травнева поїздка принесе творче натхнення.

Вас буде цікавити психологія, філософія і різні таємні знання. Можна отримати таємного покровителя, підтримку доброзичливця.

Водолій

Асцендентні Водолії сконцентрують свою увагу на нерухомості, ремонтах, домашніх справах або присвятять час розв'язанню питань майнового характеру, розділом власності, родинним зв'язкам або навпаки скандалам з партнерами та родичами.

Робочий процес буде йти на відмінно, і за це начальник буде регулярно хвалити. У колективі - робоча атмосфера, коли колеги та підлеглі будуть готові спільно домагатися найкращого результату.

Ваша команда буде працювати з ентузіазмом як однодумці. Можливі сприятливі зміни на роботі: нова техніка, більш просторий і комфортний кабінет, інші приємні нововведення.

В особистому житті доведеться похвилюватися, тому що травень принесе суперечливі події. З одного боку, може дуже вдало вирішитися наболіле квартирне питання. У цьому можуть взяти участь ваші родичі. З іншого боку, якщо ви або ваш партнер проявите нетерпіння - будете схильні до розриву відносин. Проявіть витримку, оскільки від вас залежить благополуччя домочадців і гармонія в будинку.

Матеріальне становище буде не тільки стабільним, але і вельми успішним, ваші можливості розширяться. Можуть бути великі доходи з-за кордону, від закордонних проєктів, а комусь запропонують роботу у великій міжнародній фірмі.

Можна отримати високий прибуток від угоди з нерухомості, ймовірна вигідна оренда на тривалий термін і благополучний орендар. Саме час зайнятися придбанням речей для дому – вони будуть вигідними, корисними та довговічними.

В кінці місяця можуть бути неприємні ситуації з дітьми, покровителями, коханими та друзями. Можливо, ситуації складуться так, що доведеться з кимось розлучитися назавжди та залишити це в минулому.

Риби

У травні сфера вашого впливу буде сильно обмежена. Ви опинитеся в невільному становищі, в сильній залежності від обставин, умов або колег, друзів, знайомих, начальства або родичів.

Це може заважати та дратувати. Швидше за все ви будете зайняті оформленнями документів, навчанням, поїздками, вимушеними відрядженнями, збором інформацією, моніторингом, продажами та пошуком нових клієнтів. Логістична, комерційна, посередницька та консультаційна діяльність піде вгору.

Крім того, активізуються таємні вороги, які будуть щосили намагатися похитнути вашу репутацію. Вас захочуть обмовити, перешкодити кар'єрі, втягнути в інтригу.

Тримайтеся подалі від заздрісників, кожен ваш крок і кожне слово повинні бути вивірені та розсудливі. Взагалі, період загрожує дезінформацією, обманом, інтригами. У цей непростий час слід менше контактувати з авантюристами та нечесними особистостями, не довіряти всьому, що чуєте, бути акуратним і чесним в словах і вчинках. Оскільки в кінці місяця є ймовірність втратити статус, посаду, кар'єру, вплив, подія пов'язана з сім'єю або щось важливе для вас. Так само будьте уважні до батьків, через те, що їх стан здоров'я може погіршитися.

Бізнесменам слід бути дуже уважними до будь-якої інформації, друга половина місяця не підходить для розширення і масштабування бізнесу.

Травень добре підходить для знайомств, навчання, зустрічей з друзями, подорожі з дітьми, роздумів, оздоровлення в санаторії, творчості. Може виникнути інтерес до іноземних мов, духовних практик, і тут буде супроводжувати успіх.

В останній декаді місяця стережіться ДТП, будьте уважні на вулицях, ні в якому разі не вживайте сумнівний алкоголь, на природі остерігайтеся комах і не переохолоджуйтеся.