Молодик з Чорним місяцем 11 травня: кому загрожує небезпека, а хто доб'ється успіху
Молодик в Тельці відбудеться 11 травня. Ця подія буде особливою через з'єднання з Чорним місяцем - Ліліт, яка здатна надавати безпосередній вплив на долі людей. У чому плюси і мінуси такого молодика, кому він загрожує небезпеками, а хто може домогтися успіхів і висот - читайте нижче в нашому матеріалі.
Про це нам розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.
Астролог каже, що в цей період можуть вийти на поверхню пороки, бажання, амбіції, тривоги, загострене почуття самолюбства. Також посилиться жадібність і магнетична сексуальність, захочеться задовольнити всі свої плотські бажання. Може втрачатися почуття міри і реальності, кидати від страху бідності до тринькання і надмірного гедонізму.
Плюсами такого молодика будуть творче натхнення, море енергії, а також закоханість. Можливе виникнення яскравої симпатії спалахом, яка може швидко минути, ніби у вас було помутніння. Вірогідні інсайти, посилення інтуїції, віщі сни, загострене чуття і супертактильна чуттєвість зі "своєю" людиною.
Мінуси молодика 11 травня:
- тривога, страхи, виникнення безглуздих ситуацій, через які може бути дуже соромно і прикро
- публічні зізнання у своїй нікчемності та професійній некомпетентності
- суспільство бісить і виводить на емоцію
- чорний піар
- кошмар
- фінансові втрати через жадібність
- інвестиції в мильну бульбашку і картковий будиночок
Відзначимо, що Чорний місяць в астрології - це дуже потужний аспект. Він виводить найгірше, що є в людині, але в той же час саме Ліліт (Чорний місяць) здатний показати справжнє обличчя натива. Крім безпосереднього впливу на долю, Чорний місяць оголює кармічний вплив минулих життів.
Раніше астролог також назвала доленосні події травня, які принесуть зміни кожному з нас.