Астролог назвала ключові події березня, які можуть сильно змінити наше життя

Березень 2021 року буде багатий астрологічними подіями, які матимуть вплив на кожного з нас. Серед них одним з ключових стане день весняного рівнодення, молодий місяць у Рибах, повний місяць у Терезах та інші.

Про це з Lite поділилася відомий український астролог Аріна Артуровна . Експерт дала кожному з нас поради, як правильно прожити перший місяць весни.

Інгресія Марса в Близнюки

Ця подія почалася 4 березня і триватиме до 23 числа. Періоду характерно дуже багато балаканини, але мало дій. У цей час не ведіться на обіцянки, все підкріплюйте документально.

Багато хто в цей період воліє більше обговорювати якісь справи, проекти, розпорошуватися на кілька справ відразу або брататися за всі можливі проекти і не доводити до кінця - в гіршому випадку, в кращому - делегувати.

Прекрасний час для будь-яких видів комерції і трейдерства, для передачі інформації, пліток, піару, реклами та акцій. Висновки в цей час робляться дуже швидко, часто необ'єктивно та інформація обробляється на поверхневому рівні.

Успішно будуть проходити ділові поїздки, нові напрацювання клієнтської бази, переговори і брейнштормінги, ключовим моментом буде колективне мислення і рішення.

Зв'язки зав'язуються досить швидко, але також легко і розпадаються, можна спробувати всидіти на двох стільцях відразу. Негативні аспекти цього періоду - це суєта, сумбур, знервованість, відсутність стабільності й ґрунту під ногами, що як наслідок породжує запізнення, помилки, аварії, конфлікти, сварки і ДТП.

Головним рецептом цього періоду буде - фільтрація інформації, яку поглинає ваш мозок, за допомогою цього ви зможете уникнути багатьох проблем і помилок.

Молодик у Рибах 13 березня

Молодик пройде в приємних, чуттєво-духовних енергіях з якоюсь ноткою дурману. Аспект буде проходити в поєднанні з стелліум планет - Сонцем, Нептуном і Венерою.

Це буде сприяти розкриттю творчого потенціалу, музиці, мистецтву, всім сферам, де потрібна фантазія, краса, натхнення та інтуїція. Також Венера відповідає за фінанси, тому з 8 по 21 можна очікувати фінансовий приплив або фінансову допомогу з боку.

Буде можливість реалізувати всі свої таємні бажання, поговорити на глибокі теми, торкнувшись найтонших струн своєї душі, зізнатися у почуттях людині.

Енергії будуть спонукати робити хороші речі, допомагати ближнім, займатися благодійністю. Але, з іншого боку, може бути нестабільний душевний стан, все піддається сумніву, енергії дуже сильно коливаються, видозмінюються, як інформація, так і події. Будуть снитися віщі сни. У ці дні підвищується сприйнятливість до зовнішнього світу, новин, дуже легко можна піддатися чужому впливу.

З 12 по 14 березня добре відновити свою енергію на природі, біля води, в SPA, можна зайнятися риболовлею або просто побути на самоті і помріяти. Так ви зможете гармонізувати свій емоційний фон і у новий місячний місяць увійти одухотвореним і натхненним.

Перехід Меркурія в знак зодіаку Риби

Транзит відбудеться 15 березня - він буде вносити значні неясності і недоліки в переговорах, нести неправдиву інформацію, плітки, ревнощі та інтриги, які будуть провокувати вас на емоції.

В цей період піде на користь занурення у власні думки, піддати аналізу події, що сталися, і свої вчинки, перевірити свої почуття і почуття партнера. Але це може відбуватися неекологічними способами.

Також сприятливий період, щоб налаштувати довірчі, душевні і дуже близькі, теплі відносини з партнерами, колегами або цікавими для вас людьми, при тому, що сугестивність у цей період посилиться втричі.

Негативної інформації краще уникати, так як вона геть може засісти в вашу голову і з часом навіть викликати психологічне виснаження. В цей час підвищуються будь-які залежності від чого або кого-небудь. Також може здаватися, що навколо все оповите таємницею, містичним умислом і брехнею.

Глибока заглибленість у себе, свої думки, страждання і почуття можуть заважати виконанню робочих обов'язків і відволікти від нагальних проблем, тому не "занурюйтесь" занадто далеко у світ своїх ілюзій та мрій, так як це може спричинити ще більшу плутанину і заплутаність у вашому житті.

В цей час сконцентруватися вам допоможе розслаблююча музика, свічки і медитації, побалуйте себе приємними процедурами, наприклад, арома-масажем.

Точка рівнодення, початок нового астрологічного року

День весняного рівнодення настане 20 березня о 12:37.

Березень - дуже романтичний місяць, місяць закоханостей, чуттєвих емоцій, емпатії, співчуття і світу ілюзій. Повна заглибленість у себе, свої проблеми і емоції. Загалом цей місяць хороший для різного роду авантюр від бізнесових і політичних до любовних. Але в цей час, часто приховане стає явним.

Під впливом водних стихій люди стають більш м'якими, добрими, сентиментальними і тому є небезпека маніпуляцій і брехні. До 20 березня буде небагато прагнень що-небудь робити, так як буде долати лінь і бажання помріяти.

Після 20-го - вступлять в силу більш агресивні, заповзятливі енергії, коли ці мрії захочеться реалізувати на ділі, тобто час діяти, а не лежати на дивані.

Перехід Сонця в знак Зодіаку Овен 20 березня

Це точка весняного рівнодення і початок астрологічного року. Водні меланхолійні і душевні енергії змінюються вогняними, швидкими і різкими. Все прокидається і набирає швидкість. Зростає ентузіазм, хист, агресивність і несамовите почуття новизни. Енергія проявляється у прагненні до завоювання вершин, лідерства, бажання головувати у своїй компанії або колективі.

В цей період буде відчуватися приплив енергії, активності, люди нерішучі стануть більш впевненими, вольовими, владними, а впевнені і так - більш агресивними, з'являться честолюбні амбіції. Посилюється бажання бути самостійними і незалежними, можуть проявитися організаторські здібності.

Починається сприятливий час для одержимих людей, для тих, хто вміє швидко приймати рішення, для підприємництва, військових структур і правоохоронних органів.

Інгресія Венери в знак Зодіаку Овен

Подія відбуватиметься з 21 березня по 14 квітня. Вона підвищить чуттєвість, сексуальність, емоції нетерплячі гарячі, які вимагають негайної реалізації бажань. Можна і потрібно діяти, але з холодним розумом і без зайвої імпульсивності. Це стосується і бізнесу, і особистих відносин, інакше можна наробити помилок через свою дурість і обмеженість бачення всієї картини.

У такий період гроші витрачаються швидко, імпульсивно, без попередніх розрахунків і доцільності, просто на те, що в даний момент захотілося. В спілкуванні з людьми зростає хамство, невігластво, нетерпимість до дурості і фамільярності. Особливо болісно будуть сприйматися шпильки, сарказм, образи і приниження достоїнств людини. Велика ймовірність сварок через імпульсивність, різкість, ревнощі, невзаємні почуття.

Така Венера одержима об'єктом любові і готова на все, лише б заволодіти і записати у свою власність "своє обожнювання". Гордість, субординація і почуття такту це не про неї, вона воліє без прелюдій відразу переходити до справи. Почуття і поведінку деяких людей можуть виставлятись на показ, бути надто награними і вульгарними.

Стосунки, зав'язані на таких аспектах можуть бути яскраві, такі що запам'ятовуються, але швидко перегорають і втрачають інтерес один до одного, в основному це відносини без будь-яких умовностей і перспектив або засновані тільки на сексуальному потязі один до одного.

Але в існуючих вже відносинах такі аспекти можуть привнести новизну відчуттів, вогонь і пристрасть. Люди боязкі і скромні в цей час відчують себе впевненіше в своїй привабливості і почнуть самі виявляти ініціативу. В цілому це сприятливий час для будь-яких ініціатив і прийняття їх.

Повня у Терезах 28 березня

Повня відбудеться о 20:48. Вона висвітить всі проблеми та нюанси, які є у вас в партнерських відносинах (особистих, бізнесових, сімейних), так як в цей період буду добре видно мінуси і плюси будь-якої ситуації. І вирішення цих проблем будуть приходити через дипломатію, консенсус і задоволення обох сторін.

Заберіть свій егоцентризм і прислухайтеся до партнера. І тоді повня допоможе вказати вам, з ким вам варто вести спільні проекти, з ким і як вибудовувати довгострокові перспективні відносини, яким чином вибудувати командну роботу.

Відмінний час, щоб зменшити дозу формальності, проявити аристократизм, хороші манери, порадитися з колегами або компетентними людьми у своїй галузі.

Не варто провокувати конфлікти, проявляти недоброзичливість, егоїзм і хамство, так як це загрожує зривом угод і планів. Навіть у завзятих грубіянів в цей час з'явиться готовність до діалогу.