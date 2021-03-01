Гороскоп на березень 2021 всім знакам Зодіаку: які успіхи та досягнення принесе нам весна

Гороскоп на березень 2021 розповість кожному представнику знака Зодіаку, чого чекати від першого місяця весни в найважливіших життєвих сферах: коханні, фінансах, кар'єрі, здоров'ї. Астролог дала важливу пораду кожному з представників зодіакального кола.

Гороскопом на березень 2021 року для всіх знаків Зодіаку поділилася український астролог Аріна Артуровна.

Овен

У березні Овнів чекає творче зростання, успіх і кар'єра в творчих професіях, медицині, морських справах, таємне заступництво, довірливі стосунки з начальством, справи, пов'язані з благодійністю або готельно-розважальним бізнесом. Успішно так само складатимуться справи з податками. Сприятливий час для далеких подорожей та відряджень.

Над багатьма ситуаціями в березні Овни будуть спостерігати зі сторони, з-за лаштунків. А як вчинити, тут вам підкаже інтуїтивне відчуття. У деяких випадках особисті справи, любовні або грошові маніпуляції можуть вестися в таємниці.

Протягом місяця може бути схильність замикатися в собі чи буде відчуватися самотність і потреба у нормальному партнері. Можуть дати про себе знати або активізуватися таємні вороги і конкуренти. Багато непотрібної балаканини, інформації і пліток, які можуть викликати конфліктні ситуації.

Березень буде тягнути вас до задоволень, азартних ігор, афер, відпочинку, зловживання алкоголем, тому будьте пильні. Так само може бути ризик, що вам захочуть зіпсувати репутацію в соцмережах. Велика схильність впливу інших людей. Сором'язливість, скритність може призвести до самотності і розчарування в коханні. Великий вплив підсвідомості.

Телець

У березні ви зможете встановити важливі відносини зі статусними чи важливими людьми. Це час, коли збуваються деякі мрії і надії. З друзями встановлюються теплі довірчі відносини, можлива співпраця з ким-небудь з друзів, так само можливі романтичні відносини в дружньому колі. В цей час ви зможете знайти спонсора або покровителя, який дасть гроші на якийсь проект або для просування стартапу.

У фінансових питаннях будьте уважні до витрат, тверезо розраховуйте свої можливості. Буде присутній підприємницький дух і азарт. Основна ваша активність буде спрямована на фінансову сторону життя. У цей період будуть ефективніше короткострокові проекти і справи.

Сприятливий час для пошуку однодумців, партнерів хобі або у стартапах. Якщо Ви давно хотіли розширити свої можливості - березень для цього дуже підходить: активно налагоджуйте контакти з зарубіжними колегами, відкривайте групи в соцмережах і канали на YouTube.

В особистих відносинах небезпеки лютого можуть зберегтися, тому не будьте егоїстичні, проводьте якомога більше часу з коханою людиною. Основа міцних відносин - чесність і довіра. А провокації можуть призвести тільки до нерозуміння, образ і віддалення. Існує ймовірність таємних зв'язків і заборонених любовних відносин, але наважуючись на обман, будьте готові, що він розкриється і призведе до нерадісних наслідків.

Близнюки

У березні Близнюків чекають пригоди, азарт, авантюри і цікаві поїздки. Також можуть поновитися судові справи, зіткнення з несправедливістю і неприємності, пов'язані з вашими родичами. Це хороший період для переговорів з босом або іншими впливовими людьми.

Публічні світські заходи допоможуть вам опинитися в центрі уваги. Продемонструйте оточуючим свій професіоналізм, чарівність і схильність до співпраці та зацікавленість. Не чекайте, щоб оточуючі звернули на вас увагу: користуйтеся будь-яким зручним випадком, щоб попастися їм на очі.

Це сприятливий період, щоб шукати заступництва, спонсорства, статусних жінок або тих, хто володіє владою або положенням. Використовуйте цю нагоду для розширення своїх можливостей. Зарубіжне партнерство або спільний проект можуть винести вас на хвилю успіху, зробити відомою і успішною людиною.

Астролог попереджає, що є ймовірність неприємностей зі здоров'ям у другій половині місяця.

Вам слід у цей час особливо уважно ставитися до будь-яких погіршень здоров'я, одягатися по погоді, провести профілактичні заходи і зміцнити імунітет, щоб не загострилися хронічні та психічні захворювання. Ні в якому разі не затягуйте з візитом до лікаря, якщо погано себе почуваєте.

Рак

У березні варто подбати про своє здоров'я, так як можуть загостритися хронічні, імунні та психологічно-невротичні хвороби. Так само є небезпека штрафів, крадіжок і шахрайства, проблеми з податковими.

Освіта, онлайн-навчання, подорожі, рекламні кампанії та просування свого бренду виступлять в цьому місяці на перший план. Крім того, можливі романтичне захоплення або приємні пригоди за кордоном.

Також в березні можуть виникнути ситуації і бути зроблені дії, пов'язані з розлученням або судовим рішенням. Якщо вирішуєте юридичні питання - вони будуть у вашу користь.

У фінансових питаннях слід бути інформаційно-підкованим і розставатися з грошима розумно. У цей період підприємці, а також всі, хто працює з великими інвестиціями, повинні бути стриманими, акуратними і гранично прагматичними, щоб не стати жертвою шахраїв.

Лев

В березні у Львів можуть бути конфлікти або розриви стосунків з бізнес і особистими партнерами по шлюбу аж до розлучення, тому слід стримати свій запал.

Можуть бути зради і зради з боку партнера. Або ви самі можете піддатися пристрасті і зрадити коханій людині і через це втратити її. Світські контакти, романтичні захоплення і сексуальні відносини стануть особливо активними в цьому місяці.

Можливо, допомогу представників знаку знадобиться комусь із родичів або друзів з-за хвороби чи якихось непередбачених обставин.

Ваші бізнес-ініціативи у березні будуть конструктивні, і мають гарну перспективу. Вам притаманні хороші ділові якості та буде супроводжувати удача у фінансових питаннях. Працьовитість і ваш професіоналізм буде на висоті, ви зможете отримати вигідну роботу або пропозицію від партнера. Час сприятливий для будь-яких фінансових угод і операцій.

Терези

Терезам в березні варто зайнятися своїм здоров'ям, відновити емоційний і фізичний стан. Якщо мають будь-які хірургічні втручання, то вони досить успішно пройдуть.

На роботі або серед підлеглих налагодиться клімат, можуть зав'язатися дружні чи романтичні відносини, так само будуть можливості змінити умови праці на більш вигідні та комфортні.

У цей період ви краще визначте особистий статус і вплив серед тих, з ким працюєте. Також цей період сприятливий для завоювання авторитету серед професіоналів, покращення стосунків з членами родини та обслуговуючим персоналом, з колегами. Сприятливий час для пошуку домашнього персоналу і нових найманих працівників.

Крім того в березні передбачаються вимушені або заплановані відрядження і поїздки на виставки, конференції та презентації. У Терезів можуть з'явитися справи за кордоном або можуть запропонувати роботу в іноземній фірмі, або ж справа обмежиться діловими контактами з іноземними партнерами по бізнесу, що буде досить ефективно.

Це гарний час, щоб навести порядок вдома і на роботі, почати ремонт, відремонтувати будь-якого роду поломки, оформити документи на прописку або будь-якої нерухомості, вирішити питання організації бізнесу або землі.

Скорпіон

Експерт вважає, що в березні Скорпіонів чекають захоплюючі поїздки, відвідування виставок і презентацій, навчання, участь у семінарах і конференціях, цікава захоплююча інформація, приємні зустрічі та знайомства, які можуть перерости в любовні.

Питання, пов'язані з дітьми, з їх вихованням і навчанням, спортом, іграми, розвагами, участь у конкурсах, будуть успішно вирішуватися. Можливо, вам або дитині знадобиться додаткове навчання і найняти репетитора.

Що стосується особистого життя, то воно буде пов'язане з квартирними питаннями. Тут можна досить успішно вирішити питання з проживанням, швидко поліпшити умови, переїхати до свого партнера. Березень стане для вас часом романтики, теплих відносин з домашніми, захоплень і любовних пригод.

А ось у фінансах початок весни буде не особливо успішним. Якщо ви комусь щось винні, то в березні доведеться віддавати борги. У плані фінансів може бути досить напружений період, так як доведеться багато і інтенсивно працювати, вирішувати питання, пов'язані з бізнес-партнерством, чужими грошима, страховками, спадщиною, податками, аліментами та кредитами. Так само доведеться брати на себе відповідальність за серйозні ситуації, які виникнуть у цьому місяці.

Стрілець

На думку фахівця, у березні настає сприятливий період для того, щоб вирішити всі питання з нерухомістю та землею, продати, придбати, здати в оренду, зайнятися облаштуванням будинку або офісу.

Насолоди і задоволення принесуть вам домашні розваги або участь у світських заходах разом з рідними і близькими людьми. Крім того, можливе придбання елементів розкоші і декору, поповнення бібліотеки або предметів мистецтва з метою творчого облаштування будинку або офісу.

Цей місяць буде вдалим для зачаття, якщо ви давно мрієте про розширення сімейства. Можна відправитися в подорож з коханою людиною, взяти у відпустку і дитину. З батьками вишикуються теплі, душевні відносини.

Також в березні може відбутися знайомство з майбутнім партнером по шлюбу або по бізнесу в поїздках, відрядженнях і соцмережах, або відносини перейдуть на більш серйозний рівень з вже наявними партнером.

Постарайтеся зробити практичні дії з енергією та ентузіазмом щодо встановлення будь-якого партнерства або створення колаборацій, агресивно ведіть переговори по контрактах.

Стрільця чекає активна взаємодія з партнерами по бізнесу, велика кількість договорів, угод, хороший час для всіх видів консультацій та експертних оцінок. Але можуть бути і спірні ситуації, які продовжаться юридичними справами.

Козеріг

Ваші розумові здібності і підприємливість у березні посиляться в рази, будуть легко зав'язуватися контакти і ділові стосунки, підвищиться рухливість. Відмінно будуть складатися організаційні справи.

Березень - сприятливий період для зустрічей, поїздок, відряджень, впровадження нових ідей і розробок, оформлення паперів. Можливо, комусь із близьких чи родичів знадобиться ваша допомога.

Ваша активність у цей період в основному буде пов'язана з професійною діяльністю. Буде багато роботи, суєти і "кіпішу". Ви зможете змінити роботу або активно займатися пошуком роботи. Так само можуть бути короткочасні або додаткові доходи і заробітки. Поспіх може привести до нервозності і як наслідок - до помилок.

Астролог попередила, що в березні загостряться хвороби, можливі застуди, запальні захворювання. Також можливо термінове хірургічне втручання, наприклад, у зв'язку з травмою або гострим апендицитом.

Добре зробити якісь дії щодо поліпшення і зміцнення свого імунітету: записатися в тренажерний зал, відвідати сеанси масажу, спа, почати бігати вранці.

Водолій

У березні Водолії погонятся за задоволеннями і розвагами, але будьте акуратні і не забувайте про дітей. Слід приділити увагу своїм домочадцям і коханим, так як можуть бути проблеми з вихованням, розлад у стосунках, проблеми в навчанні і розчарування в коханні.

Сприятливий час для світських заходів, відпусток і творчості, яке може перерости в серйозне захоплення і справу. Романтичні і сексуальні захоплення у цьому місяці повністю реалізують свій потенціал.

Можливий прорив у творчих професіях, спорті і будь-яких спекулятивних підприємствах, і торгах. Так само піде вгору бізнес, який пов'язаний з відпочинком, лікуванням і який не оподатковується, закордонний бізнес.

У березні покращиться ваше фінансове становище. Можливий додатковий заробіток, премія, інші додаткові доходи. Можуть встановлюватися нові корисні зв'язки, які в подальшому скоріше всього принесуть прибуток. Гарний час для будь-яких справ, пов'язаних з фінансами, а також для пошуку фінансової допомоги.

Самопочуття може підкачати у першій та третій декадах. В цей час варто поберегти своє здоров'я, не займатися самолікуванням, слідувати всім порадам лікарів. Крім того, третя декада - час підвищеної небезпеки травмування і ДТП.

Риби

В березні Рибам буде щастити у багатьох сферах життя. Можливе здійснення та реалізація ваших планів, мрій та цілей. В цей час можуть з'явитися заступники, спонсори, надійні друзі, які допоможуть вирішити ваші проблеми.

Час сприятливоий для організації будь-яких підприємств і заходів, колаборацій, створення і вступу в різного роду акціонерні товариства та громадські організації, що також сприятливо для політики, віддаленої роботи, IT і будь-яких заходів в онлайні.

В сім'ї, серед родичів і вдома може бути нездорова обстановка, можливі сварки, скандали і вимушений переїзд через обставини, що склалися. Або хтось з домашніх захоче з'їхати від вас. Крім того, варто бути гранично акуратними з будь-якими операціями з нерухомості.

У цьому місяці ви станете більш привабливим для оточуючих, відмінний час для того, щоб приділити більше часу своїй зовнішності, попрацювати над своїм іміджем і оновити гардероб. Можливо, вам пора схуднути, зайнятися спортом, сходити в салон або навіть проконсультуватися з пластичним хірургом, якщо ви давно мріяли щось змінити в собі.