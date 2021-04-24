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Синоптик дала "сумний" прогноз на Вербну неділю й анонсувала потепління

Новость на русском → Субота 24 квітня 2021 19:33
Синоптик дала "сумний" прогноз на Вербну неділю й анонсувала потепління Колаж РБК-Україна: погода в Україні на Вербну неділю 2021
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в неділю, 25 квітня, очікується досить холодна, з опадами у вигляді дощів у ряді регіонів, нічними заморозками та снігом у Карпатах.

Такий прогноз на Вербну неділю дала синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

За словами фахівця, прохолодний період не протримається довго, і потепління в Україні має початися вже з середини наступного тижня - з середи, 28 квітня.

А поки що варто готуватися до холодів на свято Вербна неділя.

У денний час по країні в середньому температура повітря прогнозується близько +7... +11 градусів. Тепліше буде в східних і південних областях, де стовпчики термометрів покажуть до +11... +14 градусів. У нічний час очікуються заморозки.

Дощі пройдуть періодично в центральних областях, на північному сході та на Заході України в районі Карпат. У горах буде мокрий сніг.

У Києві 25 квітня синоптик прогнозує прохолодну погоду, буде досить свіжо, а вночі - навіть до заморозків. Вдень жителям і гостям столиці термометри покажуть близько +8 градусів. Є незначна ймовірність опадів.

Синоптик дала &quot;сумний&quot; прогноз на Вербну неділю й анонсувала потепління

Метеокарта погоди в Україні 25 квітня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Раніше повідомлялося, що синоптики дали прогноз на травневі свята і розповіли, що Великдень в Україні буде холодним і мокрим.

Нагадаємо також, що синоптики Укргідрометцентру оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки та пояснили, де погода на вихідних наробить біди.

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