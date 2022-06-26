Що ніколи не можна робити для чоловіка: зруйнуєте і себе і стосунки

Прагнути вписатися в його стандарти

Якщо ваш партнер не приймає вашу зовнішність, він завжди знайде, до чого причепитися.

Варто лише раз піддатися і спробувати себе "підігнати під нього", як ви постійно будете старатися заради нього, а він постійно шукатиме недоліки

Брехати

Одна справа про щось промовчати, позначити, що ви не готові поки/взагалі дану тему обговорювати, та інша справа - відверта брехня.

Рано чи пізно, все випливе на поверхню і розчарування неминуче. А повернути довіру - завдання не з легких.

Відмовлятися від родичів, друзів, роботи, хобі, вірувань

Якщо він починає ставити вам умови: або подруга/мама/сестра/робота/тренажерка, або він, розривайте такі стосунки одразу.

Адже ви ризикуєте потрапити в лапи аб'юзера, а курс психотерапії наразі дуже дорого коштує.

Вирішувати його проблеми

Не вбивайте в ньому чоловік своїми ж руками. Багато жінок плутають підтримку і влізання в чужі справи.

Завдання жінки вселяти впевненість в чоловіка, в його сили, підбадьорювати, а не робити щось за нього. Інакше потім будете розводити руками, говорячи: "Чому все на мені і як же так вийшло?"