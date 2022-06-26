Що ніколи не можна робити для чоловіка: зруйнуєте і себе і стосунки

Закохана жінка, яка цінує і хоче зберегти стосунки, ладна на все, аби коханий був поруч. Але психологи застерігають: не дозволяйте почуттям засліплювати вас настільки, щоб потім плакати, збираючи себе по шматках.
Які речі ніколи не можна робити жінкам для чоловіків - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Якщо ваш партнер не приймає вашу зовнішність, він завжди знайде, до чого причепитися.
Варто лише раз піддатися і спробувати себе "підігнати під нього", як ви постійно будете старатися заради нього, а він постійно шукатиме недоліки
Одна справа про щось промовчати, позначити, що ви не готові поки/взагалі дану тему обговорювати, та інша справа - відверта брехня.
Рано чи пізно, все випливе на поверхню і розчарування неминуче. А повернути довіру - завдання не з легких.
Якщо він починає ставити вам умови: або подруга/мама/сестра/робота/тренажерка, або він, розривайте такі стосунки одразу.
Адже ви ризикуєте потрапити в лапи аб'юзера, а курс психотерапії наразі дуже дорого коштує.
Не вбивайте в ньому чоловік своїми ж руками. Багато жінок плутають підтримку і влізання в чужі справи.
Завдання жінки вселяти впевненість в чоловіка, в його сили, підбадьорювати, а не робити щось за нього. Інакше потім будете розводити руками, говорячи: "Чому все на мені і як же так вийшло?"
Раніше ми писали про 10 ознак того, що чоловік вас руйнує і марнує ваше життя. Психологи вказали на важливі нюанси.
Також експерти назвали ознаки, як розпізнати аб'юзера в стосунках.