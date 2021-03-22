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Венера в Овні принесе імпульсивність і чуттєвість: астролог зробила попередження

Новость на русском → Понеділок 22 березня 2021 20:00
Венера в Овні принесе імпульсивність і чуттєвість: астролог зробила попередження Астролог розповіла про особливості Венери в Овні (Фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

21 березня відбувся перехід планети Венери в знак Зодіаку Овна. Астролог стверджує, що ця інгресія підвищить чуттєвість, сексуальність, емоції стануть нетерплячими та гарячими й почнуть вимагати негайної реалізації бажань. Як не наламати дров і добитися успіху в такий складний період – читайте далі у матеріалі.

Про це з Lite поділилася відомий український астролог Аріна Артуровна.

Вона зазначила, що період Венера в Овні триватиме з 21 березня до 14 квітня. У ці дні можна і потрібно діяти, але з холодним розумом і без зайвої імпульсивності. Це буде стосуватися і бізнесу, і особистих відносин, інакше – можна наробити помилок через власну дурість і обмеженості бачення всієї картини.

Гроші в такий період витрачаються швидко, імпульсивно, без попередніх розрахунків і доцільності – на те, що захотілося в даний конкретний момент.

У спілкуванні з людьми зростає хамство і фамільярність, невігластво і нетерпимість до дурості. Особливо болісно будуть сприйматися сарказм, образи та приниження достоїнств людини. Є ризик сварок через імпульсивність, різкість, ревнощі й через почуття без відповіді.

Венера одержима об'єктом любові й готова на все, лише б заволодіти та записати у свою власність "свій об'єкт". Гордість, субординація і почуття такту – це не про Венеру, вона воліє обходитися без прелюдій і відразу переходити до справи. Почуття і поведінка деяких людей можуть виставлятись на показ і навіть бути надто награними та вульгарними.

Відносини, які зав'яжуться на таких аспектах, можуть стати яскравими, такими, що запам'ятовуються, але можуть перегоріти дуже швидко. Інтерес одне до одного швидко згасне і в основному це будуть відносини без будь-яких умовностей і перспектив, засновані тільки на сексуальному потягу один до одного.

А ось в існуючі відносини такі аспекти здатні привнести новизну відчуттів, вогонь і пристрасть. Люди боязкі та несміливі в цей час відчує себе впевненіше у своїй привабливості та почнуть самі виявляти ініціативу.

У цілому, за словами Орисі Артуровни, це дуже сприятливий час для будь-яких ініціатив і прийняття їх.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чекає всі знаки Зодіаку з 22 по 28 березня.

А також розповідали про те, що з'явився таро-прогноз на найближчий тиждень – чого варто побоюватися.

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