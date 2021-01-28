Перша повня 2021 року несе небезпеку: що заборонено робити в цей день

Перша повня у 2021 році несе небезпеку (фото: freepik)

Перша повня у 2021 році відбудеться 28 січня о 21:16, і наслідки ми будемо відчувати ще два тижні потому. В цей період можуть відчуватися перепади настрою, непостійність почуттів, сильне роздратування, гнів, емоційні сплески, які відіб'ються на здоров'ї.

Про небезпеки і шанси, які нам несе повня у Леві 28 січня 2021 розповіла відомий український астролог Аріна Артуровна. Фахівець каже, що в цей повний місяць будуть діяти потужні енергетичні тау-квадрати.

"Можуть загостритися мігрені і хронічні захворювання. Ймовірність травм, нещасних випадків, ДТП та пожеж виростають втричі. Уважніше поставтеся до споживаної їжі, не переїдайте і краще виключіть алкоголь на цей період. Навіть за кілька днів дії таких аспектів ви ризикуєте набрати зайву вагу", - радить експерт.

З іншого боку, може з'явитися зайвий оптимізм - приміром, вам будуть давати обіцянки, які не будуть реалізовані, або ви переоціните себе і не будете в змозі виконати обіцяне.

Крім того, є ризик зробити необачні покупки або розтринькати все на непотрібні вам речі. Варто дотримуватися обережності у відрядженнях, в дорозі, а також у справах і переговорах зі спонсорами та іноземними фірмами.

Цей час несприятливий для контактів з публікою, з'ясувань стосунків та участі у світському житті, краще присвятити час поточним питанням. Можливі сімейні сварки, скандали і домашні клопоти.

"Виключіть особисті зіткнення, прояв амбіцій, егоїзму, емоційної агресивності, оскільки це може зашкодити Вашому бізнесу та роботі, а сильне психічне перенапруження може служити причиною неправильних дій і конфліктних ситуацій. Прагнення до конкуренції в цей період зросте, вам будуть нав'язувати чужу волю і інтереси, тому важливо впевнено і спокійно відстояти свою правоту не влізаючи в конфлікт або з'ясувати всі деталі, перечекавши напругу", - підсумувала астролог.

Також Аріна Артуровна розповідала про непростий період, пов'язаний з переходом Сонця в знак Водолія.

Раніше ми писали, що астролог назвала найбільш небезпечні і сприятливі дати лютого 2021.