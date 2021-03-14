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Меркурій в Рибах: астролог розповіла, хто і як зможе домогтися успіху в цей час

Новость на русском → Неділя 14 березня 2021 21:20
Меркурій в Рибах: астролог розповіла, хто і як зможе домогтися успіху в цей час Астролог розповіла про особливості Меркурія в Рибах (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

16 березня 2021 року відбудеться перехід планети Меркурій в знак Зодіаку Риби. Астролог каже, що у цей час загострюються почуття, сприйняття різних ситуацій, люди стають неуважними і розсіяними. Як уникнути негативу і добитися успіхів в непростий період - читайте далі у матеріалі.

Про це з Lite поділилася відомий український астролог Аріна Артуровна.

Цей період буде вносити значні неясності і недоліки в переговорах, нести неправдиву інформацію, плітки, ревнощі та інтриги, які провокуватимуть людей на емоції.

Астролог говорить, що в цей час піде на користь занурення у власні думки, аналіз подій, що відбулися і своїх вчинків, перевірка своїх почуттів і почуттів партнера.

"Сприятливий період, щоб налаштувати довірчі, душевні і дуже близькі, теплі відносини з партнерами, колегами або цікавими для вас людьми, при тому, що сугестивність у цей період посилиться втричі. Негативної інформації краще уникати, так як вона геть може засісти в вашу голову і з часом навіть викликати психологічне виснаження", - розповідає Аріна.

В цей час підвищуються будь-які залежності від чого або кого-небудь. Може здаватися, що навколо все оповите таємницею, містичним умислом і брехнею. Глибока заглибленість у себе, свої думки, страждання і почуття можуть заважати виконанню робочих обов'язків і відволікти від нагальних проблем, тому не варто "запливати" занадто далеко у світ своїх ілюзій та мрій, так як це може спричинити ще більшу плутанину і заплутаність у вашому житті.

"Сконцентруватися вам допоможе розслаблююча музика, свічки і медитації, побалуйте себе приємними процедурами, наприклад, аромо-масажем", - підсумувала астролог.

Раніше астролог перерахувала ключові події березня, які можуть сильно змінити наше життя.

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