Брови чоловіка розкажуть, який він у ліжку

За обличчям чоловіка можна зрозуміти, який він у ліжку. І це, кажуть дослідники, можна зрозуміти, поглянувши на його брови. Але не тільки.

Густі чи тонкі

Дослідженням було виявлено, що власники густих брів мають потенціал хороших коханців. Такі брови видають впевненого в собі партнера. Вони можуть бути досить егоїстичними, але при цьому - винахідливими.

А от чоловіки з більш тонкими бровами - будуть чуйними і ніжними до партнерки. Вони і в ліжку поводитимуться як джентльмени. Проте партнерки можуть скаржитися на нестачу пристрасті.

Не бровами єдиними

Дослідження Мічиганського університету показало, що жінки віддають перевагу чоловікам з відкритим поглядом і великими очима, коли шукають серйозні стосунки.

У експерименті взяло участь 237 чоловіків і жінок. 71% жінок також вибрали чоловіка з великими очима як більш придатного для батьківства.

А от дослідження, проведене Йоркським університетом, показало, що чоловічі риси, такі як "сильні" брови, виточена щелепа і глибокий голос, можуть означати, що інші сприйматимуть вас як "домінанта" і "лідера".

Симетрія вказує на хороші гени

Хоча симетрія вашого обличчя зазвичай не надто помітна, еволюційні біологи виявили, що симетрія підсвідомо може сприйматися іншими позитивно.

Вчені дійшли до висновку, що симетричні обличчя вказують на здорові гени, що робить їх хорошим вибором для партнера для продовження роду.