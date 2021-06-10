Багатьох чекають темні часи: як сонячне затемнення вплине на всі знаки Зодіаку

Кільцеве сонячне затемнення відбудеться сьогодні, 10 червня, о 13:42 за київським часом. Астрологи в гороскопі на цей день розповіли, як ця надважлива подія вплине на кожен із знаків Зодіаку.

Овен

У вас можуть виникнути або відновитися проблеми з родичами, складності в подорожах і поїздках, з'являться плітки. Астрологи кажуть, що труднощі вас загартують, тому лякатися їх не варто.

Телець

Тельця чекають певні фінансові проблеми, але особливих матеріальних труднощів не буде, ви з усім впораєтеся.

Близнюки

Близнюкам слід утриматися від зайвої цікавості і перестати поводитися як інфантильна дитина, інакше можуть виникнути проблеми, як в особистому, так і в діловому спілкуванні.

Рак

Раки можуть перебільшувати небезпеки і відчувати незрозумілий страх. Постарайтеся взяти себе в руки - труднощі будуть тимчасовими.

Лев

Вам слід відмовитися від серйозних глобальних планів, авантюр, і поменше ризикувати, інакше є шанс нажити собі неприємності.

Діва

Вас чекають зміни в особистому житті - це може бути перехід на новий рівень або розставання. Також вірогідні конфлікти з батьками або втрата роботи.

Терези

Вас чекають конфлікти. Ймовірні проблеми і труднощі з навчанням, а також сварки з посадовими особами.

Скорпіон

Скорпіонам краще звернути увагу на проблеми зі здоров'ям, прислухатися до сигналів організму, і не запускати проблеми, якщо такі є.

Стрілець

Знак Зодіаку чекає знайомство з майбутнім партнером, можливий перехід відносин на новий рівень, активна громадська робота, підтримка впливової людини.

Козеріг

У представників знака можуть погіршитися умови праці, з'явиться конфлікти з начальником або колегами.

Водолій

Водолії можуть закохатися, задуматися про те, щоб зробити відносини з партнером серйозними. Можливо, важлива подорож або початок активних занять спортом.

Риб

Зміни у Риб торкнуться сімейних справ, придбання або вирішення питань з нерухомістю.

Що відомо про сонячне затемнення

Кільцеве сонячне затемнення відбудеться 10 червня о 13:42 за київським часом. Коли місячний диск проектується на сонячний і кутовий діаметр менше за розміром, він не може повністю закрити Сонце і залишає вузьке і яскраве кільце.

Спостерігати за затемненням зможуть жителі 60 країн світу, серед них Канада, США, майже всі країни Європи.

Побачити його можна буде і на території України (не на всій), але в нашій країні можна буде спостерігати тільки часткове затемнення. Так, побачити явище не зможуть жителі Криму, Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.