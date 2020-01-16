Ніж у спину: стало відомо, що саме віддалило Меган Маркл від королівської сім'ї

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган і Гаррі фактично втекли від напружених відносин з родичами

Скандал навколо відмови Меган Маркл і принца Гаррі від королівських обов'язків (пара зробила офіційну заяву 8 січня) продовжує утримуватися в "топ-новинах" світових ЗМІ. Незважаючи на те, що і Єлизавета ІІ вже схвалила рішення свого молодшого онука і його дружини, та й самі Меган і Гаррі встигли переїхати в Канаду, де планують жити в цьому році.... Проте королівська родина, як і раніше, залишається закритою від громадськості, даючи по мінімуму інформації про ситуацію навколо герцогів Сассекських. І все ж британським таблоїдам вдається збирати повну картину сімейної драми, завдяки говірким джерел королівського двору.

Британські ЗМІ практично одностайні в тому, що дійсною причиною розколу між сім'ями герцогів Сассекських і Кембриджських (принц Вільям і Кейт Міддлтон) стала відсутність підтримки Меган з боку нових родичів. Через що після весілля з принцом Гаррі (23 травня 2018) Меган практично відразу втратила довіру до монаршої сім'ї.

Місцеві таблоїди буквально "ополчилися" на "незнайомку з-за океану", смакуючи плітки і скандали про неї, пов'язані з кар'єрою і романами. В цей стресовий період Меган очікувала, що королівська сім'я підтримає та заступитися за неї. Однак сталося все навпаки - представники двору також почали ставитися до Маркл холодно.

“Для Меган це було ударом ножем у спину. Вона знала, що буде нелегко, коли виходила заміж за принца, але була не готова до постійних чуток, критики і драм" - повідомив інсайдер Daily Mail.

При цьому, за словами джерела, принц Гаррі навіть відчував почуття провини за те, що не захистив дружину від тиску. Можливо, саме тому Гаррі настільки беззастережно підтримав рішення Меган виїхати подалі від королівського двору Великобританії.

Також не варто забувати про розбіжності між Вільям і Гаррі, що виникли після весілля останнього. Нагадаємо, що герцог Кембриджський не підтримав вибір свого молодшого брата. А також визнав його шлюб занадто поспішним - почавши зустрічатися в 2016 році, в кінці 2017-го Меган і Гаррі оголосили про заручини. У той же час принц Вільям і Кейт Міддлтон перевіряли свої відносини на міцність понад 8 років.

Крім того, за даними британських таблоїдів, друге велика розбіжність між Уїльямом та Гарі сталася після народження принца Арчі (6 травня 2019). Справжня причина сварки так і залишається в таємниці. Однак саме після народження сина Гаррі і Меган брати знову перестали спілкуватися і з'являтися разом на публічних заходах.

Також нагадаємо, що після народження первістка, принца Арчі, Меган Маркл переживала депресивний стан. Кажуть, що герцогиню Сассекську почали мучити панічні атаки, безсоння. Нібито Меган серйозно задумалася про майбутнє свого сина і сім'ї. І прийшла до висновку, що їм буде набагато краще "відщепитися" і жити самостійним життям.

“Меган ретельно все спланувала. Вона захотіла назавжди покинути Великобританію і заснувати власну імперію з принцом Гаррі", - цитує Daily Mail слова інсайдера.

Герцоги Сассекські з сином Арчі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Все це в результаті повністю віддалило Меган Маркл і принца Гаррі від королівських родичів. Забравши з собою принца Арчі герцоги Сассекськи переїхали в Канаду, де починають нове самостійне життя. І бачитися з родичами з Британії вони будуть вкрай рідко. До речі, за словами інсайдерів, малюк Арчі навіть за весь час життя в Англії зустрічався зі своїми двоюрідними братами і сестрою всього пару разів!

Зазначимо, що в Канаді Меган даремно часу не втрачає. Дружина принца Гаррі вже встигла зробити перший діловий вихід. 14 січня Меган вирушила інспектувати один із центрів для жінок у Ванкувері.