Меган Маркл найняла в якості помічниці актрису, яка грала стриптизерку

Меган Маркл все ж зрозуміла, що і в новому незалежному житті в Канаді їй не обійтися без помічниці. Нагадаємо, що у зв'язку з переїздом Меган довелося звільнити свою "праву руку" - Наталі Кемпбелл, з якою пропрацювала трохи більше півтора роки. Місце Кемпбелл зайняла 33-річна британка Бет Херліхі - колишня актриса і модель. Звичайно ж, британські ЗМІ поспішили знайти кілька пікантних подробиць про нову асистентку Маркл.

Так, журналісти дізналися, що актриса і модель Бет Херліхі раніше зіграла роль стриптизерки в одному з епізодів серіалу "Холліокс пізньої ночі". Це "постановка", яка розповідає про життя студентів в маленькому вигаданому місті. В одному з епізодів Бет з'являється в кадрі в нижній білизні, виконуючи еротичний танець у спробі спокусити головного героя. Спойлер: героїню Бет Хані в кінцевому підсумку вбив один з героїв серіалу в таємничому повороті сюжету вбивств.

Бет Херліхі в ролі стриптизерки у фільмі "Холліокс пізньої ночі" (кадр з фільму)

Дівчина знімалася в основному в епізодичних ролях в маловідомих фільмах - під псевдонімом Бет Коудлі. Крім акторської майстерності, Бет Коудлі, також присвячувала себе роботі моделі. До прикладу, у 2012 році вона брала участь у глянцевій зйомці, позуючи в облягаючому костюмі з латексу.

Також стало відомо, що нова помічниця Меган завершила акторську кар'єру в 2016 році. Саме тоді Меган і Гаррі запропонували Херліхі стати координатором заходів благодійного фонду герцогів Сассекських і Кембриджських. За повідомленнями The Mail On Sunday, після того, як в 2018 році герцоги Сассекські вийшли з фонду, Бет продовжила співпрацю з Меган і Гаррі.

Повідомляється, що Бет вже встигла організувати для Меган кілька важливих зустрічей у Ванкувері на початку цього місяця. Наприклад, візит в притулок для жінок.

Нагадаємо, що звільнена минулого тижня Наталі Кемпбелл стала дев'ятим співробітником, якого звільнили Меган Маркл і принц Гаррі. На даний момент герцоги Сассекські вирішують проблему пошуку няні для Арчі. Інсайдери сім'ї підкреслюють, що у Меган надмірно завищені вимоги.