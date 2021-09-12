Марс переходить в Терези: кому цей період принесе удачу, а кому - неприємності

Астролог розповіла про особливий період, який відбудеться 15 вересня і триватиме до 30 жовтня. Йдеться про перехід агресивної планети Марс в знак Зодіаку Терези.

На думку експерта, цьому часу буде характерне бажання "халяви", бажання піти від відповідальності, нічого не робити, але щоб все давалося саме, був багатий спонсор або покровитель, хтось вас профінансував.

Може пропадати бажання самому щось робити, а буде хотітися все делегувати і відправитися розважатися. У цей період в партнерських відносинах багато подразнень і нездатність йти на компроміс. Такий Марс змушує йти наперекір партнеру і робити все по-своєму.

Також постійно хочеться розставити крапки над "і" у відносинах і з'ясовувати ці ж відносини. Можливі проблеми, бійки і конфлікти в місцях відпочинку, причиною яких є нетерпимість до думки іншого, ревнощі, заздрість, залежності.

Що нас чекає в бізнесі, на роботі?

Цей час сприятливий для судових процесів і заходів, де потрібно домогтися справедливості. Головним завданням цього періоду є необхідність встановлення корисних зв'язків і контактів. Всі підприємства і домовленості потрібно фіксувати юридично, щоб в разі чого можна знайти винуватця.

"Будь-які починання, бізнес, і робочі процеси, які закладаються в цей період, залежать від уміння побудови команди, згуртованості в колективі і вміння направляти і донести ідею команді. Шикарний час для піару, реклами або чорного піару. Добре поширюється дезінформація", - додала Аріна.

У цей час зростає число конфліктів між партнерами, спалахують сварки, здатні перейти в протистояння і навіть відкриту ворожнечу. Насідають конкуренти і вороги та так, що буває складно домовитися з ким-небудь, прийти до компромісу.