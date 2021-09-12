Марс переходит в Весы: кому этот период принесет удачу, а кому - неприятности
Астролог рассказала об особенном периоде, которое произойдет 15 сентября и будет длиться до 30 октября. Речь идет о переходе агрессивной планеты Марс в знак Зодиака Весы.
Об этом Lite рассказала известный астролог Арина Артуровна.
По мнению эксперта, этому времени будет характерно желание "халявы", желание уйти от ответственности, ничего не делать, но чтоб все давалось само, был богатый спонсор или покровитель, кто-то вас профинансировал.
Может пропадать желание самому что-то делать, а будет хотеться все делегировать и отправиться развлекаться. В этот период в партнерских отношениях много раздражений и неспособность идти на компромисс. Такой Марс заставляет идти наперекор партнеру и делать все по-своему.
Также постоянно хочется расставить точки над "і" в отношениях и выяснять эти же отношения. Возможны проблемы, драки и конфликты в местах отдыха, причиной которых являются нетерпимость к мнению другого, ревность, зависть, зависимости.
Что нас ждет в бизнесе, на работе?
Это время благоприятно для судебных процессов и мероприятий, где нужно добиться справедливости. Главной задачей этого периода является необходимость установления полезных связей и контактов. Все предприятия и договоренности нужно фиксировать юридически, чтобы в случае чего можно найти виновника.
"Любые начинания, бизнес, и рабочие процессы, которые закладываются в этот период, зависят от умения построения команды, сплоченности в коллективе и умения направлять и донести идею команде. Шикарное время для пиара, рекламы или черного пиара. Хорошо распространяется дезинформация", - добавила Арина.
В это время возрастает число конфликтов между партнерами, вспыхивают ссоры, способные перейти в противостояние и даже открытую вражду. Наседают конкуренты и враги да так, что бывает сложно договориться с кем-либо, прийти к компромиссу.
Ранее астролог также рассказала о противостоянии Солнца и Нептуна, особом периоде, который принесет каждому из нас перемены.