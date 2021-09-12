Марс переходит в Весы: кому этот период принесет удачу, а кому - неприятности

Астролог рассказала об особенном периоде, которое произойдет 15 сентября и будет длиться до 30 октября. Речь идет о переходе агрессивной планеты Марс в знак Зодиака Весы.

По мнению эксперта, этому времени будет характерно желание "халявы", желание уйти от ответственности, ничего не делать, но чтоб все давалось само, был богатый спонсор или покровитель, кто-то вас профинансировал.

Может пропадать желание самому что-то делать, а будет хотеться все делегировать и отправиться развлекаться. В этот период в партнерских отношениях много раздражений и неспособность идти на компромисс. Такой Марс заставляет идти наперекор партнеру и делать все по-своему.

Также постоянно хочется расставить точки над "і" в отношениях и выяснять эти же отношения. Возможны проблемы, драки и конфликты в местах отдыха, причиной которых являются нетерпимость к мнению другого, ревность, зависть, зависимости.

Что нас ждет в бизнесе, на работе?

Это время благоприятно для судебных процессов и мероприятий, где нужно добиться справедливости. Главной задачей этого периода является необходимость установления полезных связей и контактов. Все предприятия и договоренности нужно фиксировать юридически, чтобы в случае чего можно найти виновника.

"Любые начинания, бизнес, и рабочие процессы, которые закладываются в этот период, зависят от умения построения команды, сплоченности в коллективе и умения направлять и донести идею команде. Шикарное время для пиара, рекламы или черного пиара. Хорошо распространяется дезинформация", - добавила Арина.

В это время возрастает число конфликтов между партнерами, вспыхивают ссоры, способные перейти в противостояние и даже открытую вражду. Наседают конкуренты и враги да так, что бывает сложно договориться с кем-либо, прийти к компромиссу.