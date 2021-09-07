Протистояння Сонця і Нептуна: які зміни принесе кожному з нас унікальний час

Астролог попередила про опозицію Сонця і Нептуна, астрологічну подію, яка буде відбуватися "з розрядкою на Плутон" з 8 по 21 вересня 2021. Цей час буде досить небезпечним, але при цьому творчим і азартним.

За словами експерта, ця конфігурація говорить про те, що лінь, апатія, депресія, алкоголізм, потурання своїм примхам призведуть до наслідків і будуть змушувати обставини впливати на вас досить-таки жорстко, щоб змусити вас повністю зруйнуватися або трансформуватися.

"Сильні творчі здібності, прояв таланту, яскравий інтерес до музики, танців, загострення слуху. Час, щоб записати пісню, кліп, довгоочікуване відео або вірші", - розповідає Аріна.

Що нас чекає в діловій сфері?

Може з'явитися схильність до розваг, любовних пригод, вживання алкоголю, азартних ігор і нерозумних фінансових спекуляцій.

"Це може принести як негайні збитки і втрати, так і відбитися на стані ваших справ надалі. Ви схильні відмовлятися від вирішення нагальних проблем, уникаючи особистої відповідальності і виконання своїх обов'язків. Остерігайтеся обману з боку партнерства", - радить Аріна Артуровна.

Дотримуйтесь міри!

Астролог радить знати міру в ліках, спиртному, а також спортивних і розважальних заходів на воді. Морські прогулянки можуть бути небезпечними, а звичайні водні процедури - принести шкоду. Також будьте обережними в спілкуванні з незнайомими людьми.

Краще в цей час знизити споживання рідин, особливо вагітним жінкам. Не виключено небажане зачаття, буде схильність до неврозів. Також в цей час є ризик виникнення захворювань, травм, проблем через неуважність і появи проблем зі здоров'ям у родичів.

В особистих стосунках можуть бути труднощі

На думку астролога, з 8 по 21 вересня можуть бути обмани з того чи з іншого боку, помилки щодо своїх очікувань з приводу людини і почуттів. Може просто наступити охолодження і розчарування. Схильність до зрад. Можлива тимчасова розлука з партнером.

"Виходять на поверхню приховані пороки і секрети з минулого, як ніби хтось навмисно копається у вашій брудній білизні. Буденне життя, любов, робота засуваються на задній план на користь нового ідеалу, від якого ви фанатієте і забуваєте їсти і спати", - додала астролог.