Не переступайте межу: любовний гороскоп для знаків Зодіаку на 4 лютого

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на понеділок

В понедельник, 4 февраля, звезды рекомендуют знакам Зодиака не торопить события. Помните, что иногда стоит хорошенько подумать, чем сделать.

Полный любовный гороскоп для всех знаков был опубликован на страничке horo_everyday в Instagram.

Овен

Сегодня вашему любимому человеку не захочется вникать в причины стремительного изменения вашего настроения, поэтому он будет просто жить и получать удовольствие от этой жизни, и уже вам придется настраиваться на его лад. Впрочем, всегда приятно быть рядом с оптимистом.

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Телец

В отличие от других знаков зодиака, вам построение совместных планов противопоказано. И вообще каких бы то ни было планов. Живите сегодняшним днем, цените каждую секунду вместе, можете даже устроить маленький праздник своей половинке. Главное – не думайте о завтрашнем дне.

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Близнецы

Сегодня вашему любимому человеку будет очень сложно сосредоточиться на том или ином процессе, поэтому он будет стараться сделать максимально возможное для того, чтобы никто, и вы в том числе, не заметили его рассеянности и неаккуратности. Может быть, стоит ему подыграть?..

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Рак

Сегодня вашему любимому человеку очень понадобятся ваша помощь и поддержка, даже если вы не в силах будете выполнить ее быстро, эффективно и качественно. Постарайтесь создать впечатление человека, компетентного в данной области – а остальное приложится.

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Лев

Сегодня вы почувствуете, что душевно и духовно вы гораздо взрослее вашего любимого человека, даже если ваш физический возраст указывает на обратные тенденции. Постарайтесь, однако, не бравировать этим и держать свою взрослость в узде, дабы не обидеть вашу половинку.

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Дева

Сегодня вам стоит выкроить хотя бы минутку на откровенный разговор с вашим любимым человеком. Этот разговор может дать больше, чем различные намеки, угрозы или попытки доказать что-то действиями или их отсутствием. Впрочем, вы сами в этом убедитесь как только попробуете.

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Весы

В этот день вся ваша личная жизнь будет в телефонной трубке. Вы будете выяснять отношения с вашим любимым по телефону, таким же образом строить планы на дальнейшую совместную жизнь и обсуждать прошлые достижения и ошибки. Если вам и удастся встретиться, то только ближе к вечеру.

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Скорпион

В этот день ваш любимый человек ни на секунду не должен забывать о том, что вы его любите. А то он может и разувериться в этом очевидном для вас факте. Можете присылать ему пылкие СМС, писать на асфальте под его окнами романтические признания – а лучше постарайтесь просто быть рядом.

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Стрелец

Сегодня звезды рекомендуют вам рассказать вашему любимому человеку обо всем, что вы чувствуете по отношению к нему, будь то любовь, нежность и забота – или пренебрежение, скептицизм и ревность. Пусть все точки над ё будут окончательно расставлены в этот день.

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Козерог

В этот день важно не заходить за некоторую черту в ваших отношениях. Причем обозначить ее лучше заранее и вслух, чтобы потом она просто не смогла никуда подвинуться. Если вы за нее переступите, уже завтра у вас начнутся угрызения совести, а это вовсе не то удовольствие, которое обязательно нужно испытать.

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Водолей

Сегодня вам стоит признаться вашему любимому человеку в любви, даже если вы уже делали это неоднократно. В противном случае, он сделает какой-нибудь далеко идущий вывод о том, что вовсе вы его не любите и вовсе он вам не нужен, что повлечет за собой жутчайшую депрессию.

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Рыбы

Сегодня вашему любимому человеку очень захочется сделать для вас что-то приятное, но угадать ваши желания окажется для него нелегкой задачей. Подскажите ему, что бы вы сейчас хотели получить от него больше всего, причем таким образом, чтобы он искренне верил в то, что это была его идея.

Ранее мы публиковали гороскоп удачи для всех знаков Зодиака.

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