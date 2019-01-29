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Не квапте події: любовний гороскоп для знаків Зодіаку на 30 січня

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на середу

30 января, в среду, звезды рекомендуют знакам Зодиака быть более внимательными к любимым, возможно именно сейчас они нуждаются в вашей поддержке. Признавайтесь вторым половинкам в любви и не ждите особенного повода.

Полный любовный гороскоп для всех знаков был опубликован на страничке horo_everyday в Instagram.

Овен 

Сегодня вам на ладошку упадет звезда. И вы сможете загадать желание. Одно, потому что много она выполнить не сможет. Поэтому пусть это будет самое-самое заветное желание, которое сделает счастливым вас и вашу половинку. Чтобы потом вы вместе с благодарностью вспоминали этот день.

Телец 

Не стоит расставаться с теми, кого любишь. Как в принципе, так и в этот день особенно. Постарайтесь быть как можно ближе к вашему любимому человеку, не только физически, но и духовно. Просто обнять его в этот день будет недостаточно. Придется еще и понять.

Близнецы 

Сегодня звезды рекомендуют вам восхититься внешним видом вашего любимого человека, даже если ничего особенно восхитительного вы в нем находить и не будете. Постарайтесь однако сделать комплимент очень ярко, красочно и, главное, искренне, чтобы никто не заподозрил подвоха.

Рак 

Сегодня вам с вашим любимым человеком будет очень весело на протяжении целого дня. Смеяться вы будете без устали, поэтому под вечер вполне могут возникнуть проблемы из-за болящего пресса или уставших мышц лица. Впрочем, пусть это будут самые большие проблемы из всех тех, которые вас посетят.

Лев 

Не торопите события! Если вы сегодня признаетесь вашей половинке в любви – то что останется на завтра? Первый поцелуй, первое признание – это такие драгоценности, которые надо тратить аккуратно, ибо в жизни каждой пары они бывают всего один раз. Сегодня не лучший день для подобных трат.

Дева 

Девы, сегодняшний день обещает быть несколько иным, нежели другие. Вам может придти неожиданное известие, что некто по материнской линии оставил вам большое наследство. Лучше вам вдвоем с вашей половинкой решить, как всем этим распорядиться. Звезды перво-наперво советуют отправиться в кругосветное путешествие.

Весы 

В этот день вам стоит обратить особое внимание на настроение вашего любимого человека и постараться максимально в него вписаться. То есть если ему грустно, а вы вдруг начнёте анекдоты рассказывать, ничего кроме раздражения это в его душе не вызовет. Равно как и ваши слёзы посреди его праздника души.

Скорпион 

Сегодня вам будет довольно грустно и одиноко, и единственный, кто сможет вас вывести из этого угнетающего состояния, скорее всего, будет отсутствовать. Заменой могут послужить глубоко сентиментальные мечты.

Стрелец

Сегодня вам очень захочется сострадания и душевного тепла со стороны представителя противоположного пола. Даже если ваше желание сбудется, не спешите в вашего избавителя влюбляться. Это замечательное чувство может стать в будущем причиной очень многих проблем как у вас, так и у него.

Козерог 

Сегодня вашему любимому человеку будет жизненно необходимы ваши поддержка, забота и знание о том, что вы всегда будете рядом, что бы ни случилось. Постарайтесь все это ему обеспечить в лучшем виде – и благодарность вернется вам сторицей, это звезды гарантируют.

Водолей 

Сегодня вас будет мучить ревность: вам будет казаться, что ваш любимый человек если еще не изменяет вам, то совсем скоро это обязательно сделает. Это чувство вызвано тем, что вы не доверяете ему, не уверены в себе или располагаете набором неопровержимых фактов? Может быть, так волноваться и не из-за чего?..

Рыбы 

Даже не пытайтесь переубедить вашу половинку. Для нее сегодня существует два мнения: ее и неправильное. Поэтому любые контраргументы будут вызывать лишь раздражение и злобу. Зачем вам это надо? Попробуйте лучше принять для себя ее точку зрения. Пожалуй, это будет проще.

Ранее мы публиковали гороскоп удачи для всех знаков Зодиака.

К слову, рекомендуем обратить внимание на правила поведения, которыми не стоит пренебрегать во время коридора затмений в январе.

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