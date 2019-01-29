Не квапте події: любовний гороскоп для знаків Зодіаку на 30 січня

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на середу

30 января, в среду, звезды рекомендуют знакам Зодиака быть более внимательными к любимым, возможно именно сейчас они нуждаются в вашей поддержке. Признавайтесь вторым половинкам в любви и не ждите особенного повода.

Полный любовный гороскоп для всех знаков был опубликован на страничке horo_everyday в Instagram.

Овен

Сегодня вам на ладошку упадет звезда. И вы сможете загадать желание. Одно, потому что много она выполнить не сможет. Поэтому пусть это будет самое-самое заветное желание, которое сделает счастливым вас и вашу половинку. Чтобы потом вы вместе с благодарностью вспоминали этот день.

⠀

Телец

Не стоит расставаться с теми, кого любишь. Как в принципе, так и в этот день особенно. Постарайтесь быть как можно ближе к вашему любимому человеку, не только физически, но и духовно. Просто обнять его в этот день будет недостаточно. Придется еще и понять.

⠀

Близнецы

Сегодня звезды рекомендуют вам восхититься внешним видом вашего любимого человека, даже если ничего особенно восхитительного вы в нем находить и не будете. Постарайтесь однако сделать комплимент очень ярко, красочно и, главное, искренне, чтобы никто не заподозрил подвоха.

⠀

Рак

Сегодня вам с вашим любимым человеком будет очень весело на протяжении целого дня. Смеяться вы будете без устали, поэтому под вечер вполне могут возникнуть проблемы из-за болящего пресса или уставших мышц лица. Впрочем, пусть это будут самые большие проблемы из всех тех, которые вас посетят.

⠀

Лев

Не торопите события! Если вы сегодня признаетесь вашей половинке в любви – то что останется на завтра? Первый поцелуй, первое признание – это такие драгоценности, которые надо тратить аккуратно, ибо в жизни каждой пары они бывают всего один раз. Сегодня не лучший день для подобных трат.

⠀

Дева

Девы, сегодняшний день обещает быть несколько иным, нежели другие. Вам может придти неожиданное известие, что некто по материнской линии оставил вам большое наследство. Лучше вам вдвоем с вашей половинкой решить, как всем этим распорядиться. Звезды перво-наперво советуют отправиться в кругосветное путешествие.

Весы

В этот день вам стоит обратить особое внимание на настроение вашего любимого человека и постараться максимально в него вписаться. То есть если ему грустно, а вы вдруг начнёте анекдоты рассказывать, ничего кроме раздражения это в его душе не вызовет. Равно как и ваши слёзы посреди его праздника души.

⠀

Скорпион

Сегодня вам будет довольно грустно и одиноко, и единственный, кто сможет вас вывести из этого угнетающего состояния, скорее всего, будет отсутствовать. Заменой могут послужить глубоко сентиментальные мечты.

⠀

Стрелец

Сегодня вам очень захочется сострадания и душевного тепла со стороны представителя противоположного пола. Даже если ваше желание сбудется, не спешите в вашего избавителя влюбляться. Это замечательное чувство может стать в будущем причиной очень многих проблем как у вас, так и у него.

⠀

Козерог

Сегодня вашему любимому человеку будет жизненно необходимы ваши поддержка, забота и знание о том, что вы всегда будете рядом, что бы ни случилось. Постарайтесь все это ему обеспечить в лучшем виде – и благодарность вернется вам сторицей, это звезды гарантируют.

⠀

Водолей

Сегодня вас будет мучить ревность: вам будет казаться, что ваш любимый человек если еще не изменяет вам, то совсем скоро это обязательно сделает. Это чувство вызвано тем, что вы не доверяете ему, не уверены в себе или располагаете набором неопровержимых фактов? Может быть, так волноваться и не из-за чего?..

⠀

Рыбы

Даже не пытайтесь переубедить вашу половинку. Для нее сегодня существует два мнения: ее и неправильное. Поэтому любые контраргументы будут вызывать лишь раздражение и злобу. Зачем вам это надо? Попробуйте лучше принять для себя ее точку зрения. Пожалуй, это будет проще.

Ранее мы публиковали гороскоп удачи для всех знаков Зодиака.

К слову, рекомендуем обратить внимание на правила поведения, которыми не стоит пренебрегать во время коридора затмений в январе.

Читайте также, кто из знаков зодиака "обречен" стать знаменитым.