Пора вийти на новий рівень відносин: любовний гороскоп для знаків Зодіаку на 29 січня

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на вівторок

29 января, во вторник, звезды рекомендуют знакам Зодиака стать еще ближе к близкому человеку. Не забывайте делать приятные мелочи.

Полный любовный гороскоп для всех знаков был опубликован на страничке horo_everyday в Instagram.

Овен

В этот день вы будете чувствовать себя Пенелопой, ожидающей своего Одиссея из дальнего странствия, без всякой надежды на долгожданное счастье. Однако ваш душевный труд будет вознагражден раньше. Да и терзаться вы будете несколько меньше...

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Телец

Сегодня все будут завидовать гармонии между вами. Действительно, нечасто встретишь настолько подходящих друг другу людей, с полуслова угадывающих желания друг друга. Пусть в вашей совместной жизни будет побольше таких замечательных дней! Вам это по силам, поверьте.

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Близнецы

Близнецы, сегодня вам может повезти по-крупному. Звезды предсказывают, что вы можете с удивлением для себя найти крупную купюру на дороге или где-нибудь в подъезде. Вашей радости, очевидно, не будет предела! Звезды советуют вам не планировать на эти деньги серьезные покупки, а поступить проще. Прогуляйте их с любимым человеком в каком-нибудь уютном кафе - как пришло, так и ушло!

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Рак

Вы для вашего любимого человека значите гораздо больше, чем сами можете себе представить. Поэтому постарайтесь соответствовать сегодня этому "больше" и всячески выказывать вашей половинке ваше к ней благорасположение. Ей будет это бесконечно приятно, а вам вовсе не сложно.

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Лев

Нынче вам, возможно, признается в своих чувствах человек, который вам не слишком приятен. Не исключено, что и он вам не любовный сонет посвятит. Постарайтесь дела до драки не довести.

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Дева

Возможно, сегодня вечером супруг (возлюбленный) поделится с вами информацией, выслушивание которой не доставит вам особой радости. Ваша главная задача - справиться с собой и не показать виду. Близкому человеку нужна ваша поддержка, а не поучения, вот ее и окажите. Только не надо думать, что вы приносите себя в жертву - ничего особенного вас никто делать не заставит.

Весы

На вас весьма благотворно будет влиять вода. Купаться необязательно, достаточно на нее посмотреть. Лучше, конечно, в приятной вам компании. Пригласите вашу вторую половинку в аквапарк или в океанариум.

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Скорпион

Скорпионам в этот день звезды советуют заняться чтением классической и детективной литературы. Желательно это делать С вашей второй половинкой, чтобы было с кем поделиться яркими впечатлениями от прочитанного.

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Стрелец

Сегодня вам стоит задуматься о том, а не стать ли ближе вашему любимому человеку, не сделать ли по направлению к нему еще один шаг, не протянуть ли ему руку. Возможно, пришла пора выйти на новый уровень отношений, который вам понравится куда больше прежнего.

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Козерог

В этот день не стоит навязывать свою точку зрения вашему любимому человеку. Все равно он на вашу сторону не встанет и так, как вы хотите, не сделает. Хотя бы в силу природного упрямства, которое у него сегодня обострится. Поэтому придется вам сегодня неоднократно ходить на компромиссы. С ружьем.

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Водолей

Сегодня ваш любимый человек сделает вас самым счастливым на земле, не предприняв для этого ничего особенного. Так уж распорядились звезды: всего лишь улыбка, всего лишь движение, всего лишь голос - и вы точно знаете, где в этом мире находится седьмое небо и как до него добраться!

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Рыбы

Сегодня ваше совместное счастье примутся отравлять неприятные мелочи. Они будут похожи на мошкару: и всю не перебьешь, и толком не разглядишь, и вреда, в общем-то, не причиняет, а неприятно крайне. Практика показывает, что привыкнуть к мошкаре можно. Попробуйте сделать то же и с неприятностями. Они в ваших отношениях ненадолго.

Ранее мы публиковали гороскоп удачи для всех знаков Зодиака.

К слову, рекомендуем обратить внимание на правила поведения, которыми не стоит пренебрегать во время коридора затмений в январе.

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