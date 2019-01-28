Пора вийти на новий рівень відносин: любовний гороскоп для знаків Зодіаку на 29 січня

Любовний гороскоп на 29 січня. Фото: instagram.com/horo_everyday

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на вівторок

29 січня, у вівторок, зірки рекомендують знакам Зодіаку стати ще ближче до близькій людині. Не забувайте робити приємні дрібниці.

Повний любовний гороскоп для всіх знаків був опублікований на сторінці horo_everyday в Instagram.

Овен

В цей день ви будете почувати себе Пенелопою, очікує свого Одіссея з далекої мандрівки, без всякої надії на довгоочікуване щастя. Однак ваш душевний праця буде винагороджена раніше. Та й мучитися ви будете дещо менше...

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Телець

Сьогодні всі будуть заздрити гармонії між вами. Дійсно, нечасто зустрінеш настільки підходять один одному людей, з півслова дивувалися бажання один одного. Нехай у вашому спільному житті буде побільше таких чудових днів! Вам це під силу, повірте.

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Близнюки

Близнюки, сьогодні вам може пощастити по-крупному. Зірки пророкують, що ви можете з подивом для себе знайти велику купюру на дорозі або де-небудь у під'їзді. Вашій радості, очевидно, не буде межі! Зірки радять вам не планувати на ці гроші серйозні покупки, а поступити простіше. Прогуляйте їх з коханою людиною в якому-небудь затишному кафе - як прийшло, так і пішло!

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Рак

Ви для вашого коханої людини важливі набагато більше, ніж самі можете собі уявити. Тому постарайтеся відповідати сьогодні цього "більше" і всіляко виявляти вашій половинці ваше до неї прихильність. Їй буде це нескінченно приємно, а вам зовсім не складно.

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Лев

Нині вам, можливо, зізнається у своїх почуттях людина, який вам не дуже приємний. Не виключено, що і він вам не любовний сонет присвятить. Постарайтеся справи до бійки не довести.

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Діва

Можливо, сьогодні ввечері чоловік (коханий) поділиться з вами інформацією, вислуховування якої не доставить вам особливої радості. Ваше головне завдання - впоратися з собою і не показати вигляду. Близькій людині потрібна ваша підтримка, а не повчання, от її і надайте. Тільки не треба думати, що ви приносите себе в жертву - нічого особливого вас ніхто робити не змусить.

Ваги

На вас вельми благотворно впливати вода. Купатися необов'язково, досить на неї подивитися. Краще, звичайно, в приємної вам компанії. Запросіть вашу другу половинку в аквапарк або в океанаріум.

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Скорпіон

Скорпіонам в цей день зірки радять зайнятися читанням класичної і детективної літератури. Бажано це робити З вашою другою половинкою, щоб було з ким поділитися яскравими враженнями від прочитаного.

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Стрілець

Сьогодні вам варто задуматися про те, а не ставати ближче вашій коханій людині, не зробити у напрямку до нього ще один крок, не простягнути йому руку. Можливо, прийшла пора вийти на новий рівень відносин, який вам сподобається куди більше колишнього.

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Козеріг

У цей день не варто нав'язувати свою точку зору вашій коханій людині. Все одно він на вашу сторону не встане і так, як ви хочете, не зробить. Хоча б у силу природного впертості, яке у нього сьогодні загостриться. Тому доведеться вам сьогодні неодноразово ходити на компроміси. З рушницею.

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Водолій

Сьогодні ваш улюблений чоловік зробить вас найщасливішим на землі, не зробивши для цього нічого особливого. Так вже розпорядилася зірки: всього лише посмішка, всього лише рух, всього лише голос - і ви точно знаєте, де в цьому світі перебуває сьоме небо і як до нього дістатися!

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Риби

Сьогодні ваше спільне щастя візьмуться отруювати неприємні дрібниці. Вони будуть схожі на мошкару: і все не переб'єш, і не розгледиш, і шкоди, загалом-то, не завдає, а вкрай неприємно. Практика показує, що звикнути до мошкарі можна. Спробуйте зробити те ж і з неприємностями. Вони у ваших стосунках ненадовго.

Раніше ми публікували гороскоп удачі для всіх знаків Зодіаку.

До речі, рекомендуємо звернути увагу на правила поведінки, якими не варто нехтувати під час коридору затемнень в січні.

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