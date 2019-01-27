Розберіться у своїх почуттях: любовний гороскоп для знаків Зодіаку на 28 січня

Любовний гороскоп на 28 січня. Фото: instagram.com/horo_everyday

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на понеділок

28 січня, в понеділок зірки рекомендують знакам Зодіаку нарешті прислухатися до себе, щоб зрозуміти, що ви відчуваєте насправді. Головне пам'ятати - справжня любов пройде через всі перепони.

Повний любовний гороскоп для всіх знаків був опублікований на сторінці horo_everyday в Instagram.

Овен

Сьогодні вам варто нарешті розібратися у своїх почуттях і вирішити напевно, любите ви цю людини або ж ні. І що вам робити згодом і з почуттями, і з людиною - теж не самие просте питання і не однозначне рішення. Втім, при невеликому зусиллі волі у вас це вийде.

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Телець

В цей день вам варто беззаперечно слухатися вашого улюбленого людини. Іноді навіть до абсурду. Свою власну логіку краще не включати і зовсім: спробуйте себе в ролі слухняною ляльки в його руках. Це покаже вам, наскільки на нього можна покластися і наскільки правильно він може вести вас по життю.

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Близнюки

Сьогодні зірки настійно рекомендують сплести почуття і музику. Скажімо, послухати ту пісню, яка асоціюється у вас з днем знайомства з коханою людиною. Можливо, ви її слухали в той день або в той час, а може бути, у неї просто співається про вас. Це дозволить освіжити в пам'яті ті, перші почуття і по-новому поглянути на ваші нинішні відносини.

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Рак

Сьогодні складний день, особливо для тих, у кого медовий місяць давно позаду. Вміти прощати - дуже важливо. Ще важливіше забувати образи. Побережіть нерви сьогодні, якщо Ваш партнер вас якимось чином засмутить. Все проходить, а справжня любов залишається.

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Лев

Сьогодні вашій коханій людині буде дуже важливо усвідомлювати, що і для вас спілкування з ним що-то значить, що його почуття до вас і турботи про вас не марні і не спрямовані в бездушну порожнечу. Зробіть все можливе для того, щоб ваша половинка відчула себе потрібною вам.

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Діва

Діви, головне для вас сьогодні - не перестаратися. Вам, очевидно, належить певна робота у власному будинку, що вимагає чималих зусиль і кмітливості. Може бути, ви давно вже не переклеювали шпалери у вітальні, або не переставляли меблі в спальні по фен-шуй? Зірки радять в якості помічника - вашу половинку – їй буде приємно бути для вас корисною.

Ваги

Сьогодні вам захочеться взяти на себе відразу безліч зобов'язань, незважаючи на те, що така ноша може виявитися вам не по силам. Постарайтеся правильно розрахувати баланс між "можу" і "хочу" і прийняти єдине вірне рішення з усіх можливих.

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Скорпіон

Сьогодні ваш улюблений чоловік захоче переконатися в тому, що ви дійсно найкращий в світі людина, єдиний, хто гідний вважатися його половинкою. Причому перевірку він може влаштувати дуже практичну, порівнявши вас з низкою інших представників вашого статі.

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Стрілець

Стрільцям сьогодні належить, ймовірно, безліч справ, пов'язаних з благоустроєм їх житла. Зірки передбачають, що можуть виникнути суперечки з деяким істотним питань. Головне ваше завдання - не давати цим розбіжностям вилитися в сварки з вашою половинкою. Лайкою і роздачею наказів ви мало чого досягнете.

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Козеріг

Здається, ви изобретаете занадто хитрі стратегії для того, щоб знайти розташування коханої людини. Навіщо лізти через вікно, якщо відкриті двері? "Простіше треба бути, простіше! Щастя у простому!" – писали брати Стругацькі. Нехай ця фраза стане вашим девізом на сьогодні.

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Водолій

Сьогодні вашій коханій людині буде непросто повірити в те, що ви не обманюєте його ні в чому. Що ви з ним абсолютно щирі і цілком і повністю перед ним відкриті. Постарайтеся це якимось чином довести, інакше ви можете втратити його довіру дуже надовго.

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Риби

Що б з вами не сталося, не забувайте про те, що ваша кохана людина - не єдина, кому ви потрібні. У цьому світі дуже багато люблячих вас людей, і з усіма треба бувати поруч, хоча б зрідка. Навіть якщо це дещо заважає вашому особистому життю.

Раніше ми публікували гороскоп удачі для всіх знаків Зодіаку.

До речі, рекомендуємо звернути увагу на правила поведінки, якими не варто нехтувати під час коридору затемнень в січні.

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