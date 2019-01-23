Як ви яхту назвете, так вона і попливе: любовний гороскоп для знаків Зодіаку на 24 січня

Любовний гороскоп на 24 січня. Фото: instagram.com/horo_everyday

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на четвер

24 січня, в четвер, зірки рекомендують знакам Зодіаку дбати про емоційне здоров'я своїх партнерів.

Повний любовний гороскоп для всіх знаків опублікована на сторінці horo_everyday в Instagram.

Овен

Сьогодні ясно покаже, як далі будуть розвиватися ваші відносини. Можна провести аналогію з відомою прикметою "як Новий Рік зустрінеш, так його і проведеш". Тому постарайтеся сьогодні не сваритися, не з'ясовувати стосунків, а підтримувати тепло і гармонію.

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Телець

Не приставайте, не бачите — людина зайнятий! Нині вам слід забути про своєму егоїстичному бажанні бути коханим і постаратися виявитися корисним тому, кого любите ви. Ну або хоча б не заважати йому.

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Близнюки

В цей день знання іноземних мов виявиться для вас як можна більш до речі. Можливо, ви зустрінете представника протилежної статі - іноземця, з якою вам чомусь нестерпно захочеться заговорити хоча б про погоду. А може, вашій другій половинці потрібна термінова лінгвістична допомогу, причому саме від вас.

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Рак

Як ви яхту назвете, так вона і попливе. Сьогодні самий підходящий день для того, щоб дати, нарешті, назви ваших відносин з вашим коханою людиною, враховуючи всі змінилися фактори з часів останнього такого називання. Після чого необхідно почати діяти у відповідності з новим або подтвердившимся старим статусом!

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Лев

Людина не може любити когось, якщо він не любить себе. Цей факт давно доведено. Сьогоднішній день як не можна краще допоможе вам оцінити ваші можливості і якщо не полюбити, то хоча б заповажати. Обов'язково скористайтеся цим шансом, і ви побачите, як ваше особисте життя зміниться в кращу сторону!

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Діва

Сьогодні вашій коханій людині захочеться під що б то ні стало витягти вас на прогулянку. Навіть якщо за вікном буде ураганний вітер, злива і виверження вулкана, це його не зупинить. Готуйтеся до небезпечного пригоди на вулицях рідного міста у компанії вашої половинки.

Ваги

Сьогодні вашій коханій людині буде непросто піти вам на поступку, бо для цього йому доведеться трохи зламати себе, свої принципи, життєві встоїть і уявлення про те, що таке добре і що таке погано. Може бути, ваше бажання не варто таких жертв з його боку?

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Скорпіон

Сьогодні ваш улюблений чоловік буде про вас дуже зворушливо піклуватися. Ви навіть відчуєте себе фарфоровою статуеткою або кришталевою вазою – на вибір. Однак не варто надто звикати до цього статусу, бо він може змінитися в будь-який момент не в кращу сторону.

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Стрілець

Сьогодні ви дізнаєтеся вашу половинку з нової, незвичної сторони. Ви не думали, що вона може бути такою – а виявляється, може. Порадують вас несподівано відкриті в коханій людині якості, сказати досить важко. Але ви будете здивовані абсолютно точно!

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Козеріг

Сьогодні ви нарешті зрозумієте, чого хочете від вашої особистої життя в загальному і від вашого улюбленого людини зокрема. Тільки не поспішайте відразу починати втілювати бажане в дійсне. Може бути, те, що для вас зараз здається істиною в останній інстанції, вже завтра забарвиться в зовсім інші кольори...

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Водолій

Невинний флірт з привабливим представником протилежної статі цілком може закінчитися серйозним пропозицією супового набору, тобто руки і серця. Так що заздалегідь приготуйте фразу і вираз обличчя, за допомогою яких ви будете приймати або відкидати настільки привабливу пропозицію.

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Риби

Риби нині можуть перевернути весь будинок, поставити коханої людини на вуха і на солодке влаштувати формений істерику у зв'язку з пропажею надзвичайно важливої речі. Стривайте розводити таку бурхливу діяльність, подивіться в сумці, пошукайте у власних кишенях. Дрібничка нікуди і не думала пропадати, просто ви схильні до нервозності.

Раніше ми публікували гороскоп удачі для всіх знаків Зодіаку.

До речі, рекомендуємо звернути увагу на правила поведінки, якими не варто нехтувати під час коридору затемнень в січні.

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