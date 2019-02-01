Не приймайте все близько до серця: любовний гороскоп для знаків Зодіаку на 2 лютого

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на суботу

В пятницу, 2 февраля, звезды рекомендуют знакам Зодиака проще относиться к трудностям в отношениям. Кроме того, не забывайте о друзьях, которые в трудную минуту подставят плечо.

Полный любовный гороскоп для всех знаков был опубликован на страничке horo_everyday в Instagram.

Овен

Сегодня вашему любимому человеку будет очень важно, чтобы вы его поняли или хотя бы сделали вид, что хорошо понимаете. В противном случае, обида с его стороны вам гарантирована, как бы прискорбно или нелогично это ни звучало. Будьте открыты для беседы.

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Телец

Сегодня вам предстоит сделать непростой выбор - ваше внимание потребуется сразу нескольким людям, ни одному из которых вы не захотите отказывать. Однако, придется - и, похоже, любовь должна будет ненадолго уступить дружбе. Другу вы нужнее.

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Близнецы

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто сконцентрироваться на том или ином процессе, потому что его постоянно будут отвлекать радостные или, напротив, безрадостные мысли о вас. Постарайтесь сделать всё возможное для того, чтобы испариться из его мечтаний хотя бы на один день.

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Рак

Вы слишком самодостаточны для того, чтобы считаться чьей-то половинкой. Пожалуй, слово «половинка» вас даже будет сегодня немного оскорблять. Может быть, тогда проще вообще пожить в одиночестве, раз уж вам настолько никто не нужен? Подумайте об этом на досуге!

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Лев

Ваши тайны сегодня могут стать достоянием общественности. Стоит ли давать окружающим повод посудачить о нюансах вашей личной жизни? Вряд ли - а значит, этот день рекомендуется провести так, чтобы придраться было решительно не к чему. Или, хотя бы, так, чтобы никто ничего не заметил, хоть это и труднее.

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Дева

Сегодня вы рискуете замерзнуть в обществе вашего любимого человека, и вовсе не потому что на дворе будет мороз и сильный ветер. Просто в этот день от вашей половинки не будет исходить душевного тепла, любви и нежности. Возможно, это будет связано с какими-то его личными проблемами.

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Весы

Сегодня вам будет грустно несколько разочароваться в вашем любимом человеке. Правда, разочарование будет недолгим и неглубоким, но при этом все же неприятным. Как укус комара: вроде и не больно, а раздражает. Лучше не чесать, пройдет быстрее.

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Скорпион

В этот день вам особенно трудно будет общаться с вашим любимым человеком. Потому что порой вам будет казаться, что вы разговариваете на разных языках и хотите друг от друга совершенно несовместимых и никак не сочетаемых друг с другом вещей. Не хотите ли нанять переводчика?..

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Стрелец

Сегодня вашему любимому человеку трудно будет понять ваши доводы, потому что вы постараетесь говорить с ним на языке разума. А он вам будет отвечать языком сердца. Постарайтесь все же найти среднее арифметическое, хоть это будет вовсе не так просто.

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Козерог

Сегодня стоит верить тому, что скажет вам ваш любимый человек, даже если его слова покажутся вам более чем неправдоподобными. Постарайтесь принять его слова близко к сердцу и действовать в полном соответствии с ними. Жалеть, скорее всего, не придется.

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Водолей

Не торопитесь делиться своими успехами в постижении истины с домочадцами. Ваши труды не только не будут оценены - вас могут высмеять. Нынче о том, что вам интересно, можно и нужно говорить с кем угодно, но только не с семьей.

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Рыбы

В этот день вам будет трудно адекватно оценивать вашего любимого человека и его поступки. Вы будете бесконечно субъективны, и ваша любовь послужит вам лучшими розовыми очками изо всех, какие только могут быть. Может быть, они не так плохи, как могли бы показаться?..

Ранее мы публиковали гороскоп удачи для всех знаков Зодиака.

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