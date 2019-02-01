Не приймайте все близько до серця: любовний гороскоп для знаків Зодіаку на 2 лютого

Любовний гороскоп на 2 лютого. Фото: instagram.com/horo_everyday

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на суботу

У п'ятницю, 2 лютого, зірки рекомендують знакам Зодіаку простіше ставитися до труднощів у відносинах. Крім того, не забувайте про друзів, які в скрутну хвилину підставлять плече.

Повний любовний гороскоп для всіх знаків був опублікований на сторінці horo_everyday в Instagram.

Овен

Сьогодні вашій коханій людині буде дуже важливо, щоб ви його зрозуміли або хоча б зробили вигляд, що добре розумієте. В іншому випадку, образа з його боку вам гарантована, як би сумно чи нелогічно це не звучало. Будьте відкриті для бесіди.

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Телець

Сьогодні вам належить зробити непростий вибір - вашу увагу потрібно відразу кільком людям, жодному з яких ви не захочете відмовляти. Однак, доведеться - і, схоже, любов повинна буде ненадовго поступитися дружбу. Одного ви потрібніші.

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Близнюки

Сьогодні вашій коханій людині буде непросто сконцентруватися на тому чи іншому процесі, тому що його постійно будуть відволікати радісні або, навпаки, безрадісні думки про вас. Постарайтеся зробити все можливе для того, щоб зникнути з його мрій хоча б на один день.

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Рак

Ви занадто самодостатні для того, щоб вважатися чиїмось половинкою. Мабуть, слово «половинка» вас навіть буде сьогодні трохи ображати. Може бути, тоді простіше взагалі пожити на самоті, раз вже вам настільки ніхто не потрібен? Подумайте про це на дозвіллі!

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Лев

Ваші таємниці сьогодні можуть стати надбанням громадськості. Чи варто давати оточуючим привід попліткувати про нюанси вашого особистого життя? Навряд чи - а значить, цей день рекомендується провести так, щоб причепитися було рішуче не до чого. Або, хоча б, так, щоб ніхто нічого не помітив, хоч це і важче.

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Діва

Сьогодні ви ризикуєте замерзнути в суспільстві вашого улюбленого людини, і зовсім не тому, що на дворі буде мороз і сильний вітер. Просто в цей день від вашої половинки не буде виходити душевного тепла, любові і ніжності. Можливо, це буде пов'язано з якимись особистими проблемами.

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Ваги

Сьогодні вам буде сумно кілька розчаруватися у вашому улюбленому людині. Правда, розчарування буде недовгим і неглибоким, але при цьому все ж неприємним. Як укус комара: начебто і не боляче, а дратує. Краще не чесати, пройде швидше.

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Скорпіон

В цей день вам особливо важко буде спілкуватися з вашим коханою людиною. Бо часом вам буде здаватися, що ви розмовляєте різними мовами і хочете один від одного абсолютно несумісних і ніяк не поєднуваних один з одним речей. Не хочете найняти перекладача?..

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Стрілець

Сьогодні вашій коханій людині важко буде зрозуміти ваші доводи, тому що ви будете намагатися говорити з ним мовою розуму. А він вам буде відповідати мовою серця. Постарайтеся все ж знайти середнє арифметичне, хоч це буде зовсім не так просто.

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Козеріг

Сьогодні варто вірити тому, що скаже вам ваш улюблений чоловік, навіть якщо його слова здадуться вам більш ніж неправдоподібними. Постарайтеся прийняти його слова близько до серця і діяти в повній відповідності з ними. Жаліти, швидше за все, не доведеться.

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Водолій

Не поспішайте ділитися своїми успіхами в осягненні істини з домочадцями. Ваші праці не тільки не будуть оцінені - вас можуть висміяти. Нині про те, що вам цікаво, можна і потрібно говорити з ким завгодно, але тільки не з сім'єю.

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Риби

В цей день вам буде важко адекватно оцінювати вашого улюбленого людини та її вчинки. Ви будете нескінченно суб'єктивні, і ваша любов послужить вам кращими рожевими окулярами з усіх, які тільки можуть бути. Може бути, вони не такі погані, як могли б здатися?..

Раніше ми публікували гороскоп удачі для всіх знаків Зодіаку.

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