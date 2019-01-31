Залиште експерименти на потім: любовний гороскоп для знаків Зодіаку на 1 лютого

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на п'ятницю

1 февраля, в пятницу, звезды рекомендуют знакам Зодиака отвлечься от проблем и посвятить внимание любимым. Однако не увлекайтесь, эксперименты сейчас ни к чему.

Полный любовный гороскоп для всех знаков был опубликован на страничке horo_everyday в Instagram.

Овен

Ни вы, ни ваш любимый человек не будете сегодня отличаться особой разговорчивостью. За день вы не обменяетесь и десятком слов, даже если все время будете находиться рядом. Что ж, это не так и плохо: близкий человек – не тот, с кем есть о чем поговорить, а тот, с кем есть о чем помолчать...

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Телец

В этот день вам придется принять активное участие в личной жизни вашего лучшего друга. Главное, чтобы оно не окончилось созданием любовного треугольника, одним из углов которого станете вы. Пожалуй, такие проблемы вам в жизни сейчас не нужны... Поэкспериментируете попозже.

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Близнецы

Сегодня подходящий день для того, чтобы капитально поссориться. Можно раз и навсегда, можно для профилактики, а можно и просто так – чтобы пар выпустить. Главное, чтобы ваш любимый человек чётко понимал цель подобных действий, иначе эффект может превзойти все ваши ожидания. Или отсутствовать вовсе.

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Рак

В этот день вашему любимому человеку захочется показать вам мир с другой, неизвестной вам пока стороны, для чего он сделает воистину невозможное. Не забывайте удивляться и восхищаться – или как-то по-другому выказывать свое мнение. Оно действительно очень ему нужно.

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Лев

Звезды рекомендуют вашему тандему во что-нибудь вместе поиграть. От банального карточного «Дурака» до компьютерных бродилок-стрелялок. Можно вместе против страшных монстров, а можно и друг против друга. Главное - это чтобы вам было интересно и весело, а время пролетело незаметно.

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Дева

Сегодня ваш любимый человек будет искренне верить в то, что он лучше знает, как вам следует поступать в той или иной ситуации. Вполне возможно, что он даже не ошибается, поэтому постарайтесь прислушаться к его советам и следовать им с воистину снайперской точностью.

Весы

В этот день разум, который всегда был "впереди планеты всей" и диктовал вам ваши дальнейшие действия, скромно забьется в уголок, поскольку править балом будет сердце. Ощущения обещают быть приятными, впечатления – яркими, а последствия – самыми непредсказуемыми.

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Скорпион

Сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно смириться с вашим поведением, ибо что-то ему в нём нравиться определённо не будет. Возможно, он даже сам для себя не сможет сформулировать, что именно, но негативная реакция в некоторые моменты будет более чем очевидна.

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Стрелец

Говорят, ничто так не сближает, как совместная работа. Неплохо бы организовать что-нибудь вроде коллективного трудового подвига — любые другие способы времяпрепровождения, скорее всего, приведут к ссоре.

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Козерог

Вас будет прямо-таки распирать от счастья. Настолько, что если вы страдаете излишней мнительностью, вы можете принять это за газы. Однако над вашим безоблачным настроением нынче могут подшутить — не позволяйте чьим-то подколам его испортить.

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Водолей

Сегодня вам стоит во всем прислушиваться к советам друзей: они скажут как раз то, что более всего подходит для вас и вашего любимого человека на данный момент. Однако ему о ваших консультациях знать не стоит: пусть думает, что все это плоды исключительно вашего мыслительного процесса.

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Рыбы

Активный отдых одного из членов вашего тандема принесёт сегодня много пользы. Не иначе как ваша половинка (а может – вы сами?) едет покататься на лыжах. Неплох день также и для разминки строительными и ремонтными работами. Пусть соседи завидуют!

Ранее мы публиковали гороскоп удачи для всех знаков Зодиака.

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