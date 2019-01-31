Залиште експерименти на потім: любовний гороскоп для знаків Зодіаку на 1 лютого

Любовний гороскоп на 1 лютого. Фото: instagram.com/horo_everyday

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на п'ятницю

1 лютого, у п'ятницю, зірки рекомендують знакам Зодіаку відволіктися від проблем і присвятити увагу коханим. Однак не захоплюйтеся, експерименти зараз ні до чого.

Повний любовний гороскоп для всіх знаків був опублікований на сторінці horo_everyday в Instagram.

Овен

Ні ви, ні ваш улюблений чоловік не будете сьогодні відрізнятися особливою балакучістю. За день ви не обменяетесь і десятком слів, навіть якщо весь час будете перебувати поруч. Що ж, це не так і погано: близька людина – не той, з ким є про що поговорити, а той, з ким є про що помовчати...

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Телець

В цей день вам доведеться взяти активну участь в особистому житті вашого кращого друга. Головне, щоб воно не закінчилося створенням любовного трикутника, одним з кутів якого станете ви. Мабуть, такі проблеми вам в житті не потрібні... Поекспериментуєте пізніше.

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Близнюки

Сьогодні підходящий день для того, щоб капітально посваритися. Можна раз і назавжди, можна для профілактики, а можна і просто так – щоб випустити пар. Головне, щоб ваш улюблений людина чітко розумів мета подібних дій, інакше ефект може перевершити всі ваші очікування. Або відсутні зовсім.

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Рак

В цей день вашій коханій людині захочеться показати вам світ з іншої, невідомої вам поки боку, для чого він зробить воістину неможливе. Не забувайте дивуватися і захоплюватися – або якось по-іншому висловлювати свою думку. Воно дійсно дуже йому потрібно.

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Лев

Зірки рекомендують вашого тандему у що-небудь разом пограти. Від банального карткового «Дурня» до комп'ютерних бродилок-стрілялок. Можна разом проти страшних монстрів, а можна і один проти одного. Головне - це щоб вам було цікаво і весело, а час пролетів непомітно.

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Діва

Сьогодні ваш улюблений чоловік буде щиро вірити в те, що він краще знає, як слід чинити в тій чи іншій ситуації. Цілком можливо, що він навіть не помиляється, тому постарайтеся прислухатися до його порад і слідувати їм з воістину снайперською точністю.

Ваги

В цей день розум, який завжди був "попереду планети всієї" і диктував вам ваші подальші дії, скромно заб'ється в куток, оскільки правити балом буде серце. Відчуття обіцяють бути приємними, враження – яскравими, а наслідки – непередбачуваними.

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Скорпіон

Сьогодні вашій коханій людині буде досить важко змиритися з вашою поведінкою, бо щось йому в ньому подобається точно не буде. Можливо, він навіть сам для себе не зможе сформулювати, що саме, але негативна реакція в деякі моменти буде більш ніж очевидна.

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Стрілець

Кажуть, ніщо так не зближує, як спільна робота. Непогано було б організувати щось на зразок колективного трудового подвигу — будь-які інші способи проведення часу, швидше за все, приведуть до сварки.

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Козеріг

Вас буде прямо-таки розпирати від щастя. Настільки, що якщо ви страждаєте зайвою недовірливістю, ви можете прийняти це за гази. Однак над вашим безхмарним настроєм нині можуть пожартувати — не дозволяйте чиїмось подколам його зіпсувати.

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Водолій

Сьогодні вам варто у всьому прислухатися до порад друзів: вони скажуть якраз те, що найбільше підходить для вас і вашого улюбленого людини на даний момент. Однак йому про ваших консультаціях знати не варто: нехай думає, що все це плоди виключно вашого розумового процесу.

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Риби

Активний відпочинок одного з членів тандему принесе багато користі. Не інакше як ваша половинка (а може, ви самі?) їде покататися на лижах. Непоганий день для розминки будівельними і ремонтними роботами. Нехай сусіди заздрять!

Раніше ми публікували гороскоп удачі для всіх знаків Зодіаку.

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