Потужні зливи затоплюватимуть Україну три дні поспіль: які області постраждають

Погода в Україні в перші дні червня принесе потужні зливи, грози, пориви вітру в ряд областей. Особливо дістанеться півдню, сходу і частині центру. У деяких регіонах дощі полоскатимуть три дні поспіль.

Про це нам розповіли синоптики Українського гідрометцентру.

"1 червня в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях значні дощі, грози і пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - пишуть синоптики.

Завтра сильні дощі очікуються на сході, півдні та в центрі. Решті областей пощастить - буде сухо і навіть з сонцем. Температура 1 червня +14+19, на сході до +23 градусів. Вночі похолодає до +5+10, на півдні та сході +11+15.

У Києві опади завтра малоймовірні, але прохолодно - від +14 до +16 вдень і +5+7 вночі.

Скрін: Погода в Україні 1 червня (meteo.gov.ua)

2 червня опади вже по всій країні, але найсильніші знову на півдні, сході і в частині центру. Температура істотно не зміниться вдень, а вночі стане трохи тепліше.

У Києві +15+17 вдень, +9+11 вночі, похмуро і дощ.

Скрін: Погода в Україні 2 червня (meteo.gov.ua)

3 червня нас чекає схожа синоптична ситуація, але на Заході і півночі трохи потеплішає.

У Києві +18+20 вдень, вночі +9+11, дощ.

Скрін: Погода в Україні 3 червня (meteo.gov.ua)