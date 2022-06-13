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Хто вони - найкращі коханки за знаком Зодіаку: рейтинг гарячих пані

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Понеділок 13 червня 2022 20:00
Хто вони - найкращі коханки за знаком Зодіаку: рейтинг гарячих пані Найкращі коханки за знаком Зодіаку
Автор: Світлана Мащенко

Астрологи впевнені, що зірки та планети впливають на риси характеру, у тому числі й на пристрасність. Тому вони склали рейтинг найпалкіших жінок серед знаків Зодіаку.

Хто вони - ця п'ятірка ідеальних коханок - читайте нижче в нашому матеріалі.

Овен - 5 місце

Як пише Mizhnamy, Овни люблять підкорювати партнера, після чого він ладен буде робити будь-що, аби задовольнити даму. Ці пані дуже пристрасні і вибухові. Однак чоловіки, які зважилися на близькість з Овнами, повинні бути готові до емоційних гойдалок.

Близнюки - 4 місце

У сексі така пані розкута, і здатна відчувати потреби партнера. Ділити ліжко з Близнюками - це значить брати участь в марафоні. Переможцями стають найвитриваліші.

Стрілець - 3 місце

Дівчата-Стрільці обожнюють кохатися. Навіть якщо Стрілець відчуває себе не дуже добре, вона просто не зможе відмовитися від пропозиції поніжитися в сексуальних обіймах коханого чоловіка. У таких дівчат вже точно ніколи не болить голова!

Скорпіон - 2 місце

Жінка цього знаку Зодіаку притягує, наче чаклунка, адже в ній поєднується зовнішня холодність і киплячі пристрасті в душі. Вона - найкраща коханка, правда, якщо чоловік готовий до експериментів. Складається враження, що вона вже все спробувала і її нічим не здивувати.

Терези - 1 місце!

Ось вона - ідеальна коханка! Дівчина-Терези дуже тонко відчуває свого партнера, навіть якщо вона знайома з ним не так і давно. Якщо чоловікові пощастило зустріти таку дівчину, ні в якому разі не можна її відпускати. Найбільша насолода для Терезів - це сексуальне задоволення, і вони цього не соромляться.

Раніше ми писали про пари знаків Зодіаку, які не підходять один одному ні в коханні, ні в роботі, ні в дружбі.

Також повідомлялося про знаки Зодіаку, у яких найкраща сумісність у ліжку.

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