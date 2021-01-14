Володимир Остапчук показав ремонт своєї нової квартири у київському ЖК

Володимир Остапчук показав фанатам своє нове житло (фото: facebook.com.vostapchuk3)

Володимир Остапчук, який веде шоу "Маска" на телеканалі "Україна", вирішив переїхати з дружиною Христиною більш комфортне житло. Він повідомив, що апартаменти знаходяться в новобудові, що є великим плюсом. Звичайно, там нові меблі і свіжий ремонт.

Знімки свого нового сімейного гніздечка телезірка опублікував у Instagram-stories. Володимир показав на кадрах свій вигляд з вікна. Судячи з усього, комплекс, в який заселився ведучий, ще активно добудовується.

Володимир Остапчук показав вид з вікна (Скріншот)

Шоумен повідомив, що їх нова з Христиною квартира має не таку вже й велику площу - всього 67 квадратних метрів, але їм цього цілком вистачає. Єдиний мінус нового житла полягає в тому, що сусіди роблять ремонт.

Судячи зі знімку, в спальні у Володимира велике ліжко, з якого можна насолоджуватися приголомшливим виглядом.

Володимир Остапчук показав спальню в новій квартирі (Скріншот)

У квартирі є кухня, яка переходить в їдальню, окрема вітальня, спальня і балкон.

Вітальня зроблена в ніжних бежевих тонах (Скріншот)

А ось над площею балкона провідний оригінально пожартував, назвавши це місце "новою кальянною".

Балкон Володимира Остапчук (Скріншот)

Також Володимир показав шматочок вітальні в новому житлі. За його словами, кожне ранок потрібно починати правильно.

Остапчук показав нове житло (Скріншот)

Нагадаємо, що Володимир і Христина знімають це житло. За їх словами, на своє власне вони ще не накопичили.

Як ми раніше писали, популярний ведучий і шоумен Володимир Остапчук та його нова дружина Христина вирішили новий рік почати з змін. Незабаром пара буде жити в новій квартирі, оскільки квартира, яку вони орендують зараз занадто велика для них.