Володимиру Остапчуку пошкодили машину за 1,4 мільйони

Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Телеведучий Володимир Остапчук поскаржився на те, що "якась па*ла" пошкодила йому дуже дорогий автомобіль, який він подарував своїй тоді ще нареченій Христині Горняк.

Ведучий шоу "Маска" на телеканалі "Україна" показав в Instagram-stories збиток і коротко описав те, що трапилося з ним.

"Загалом, вечір перестає бути млосним. Якась па*ла пом'яла двері. Мотаюся по страховій", - підписав кадри з оцінювачем зі страхової компанії телеведучий.

На відео співробітник вимірює вм'ятину на двері чорного позашляховика Range Rover.

Володимиру Остапчуку пошкодили автомобіль (скрін: instagram.com/stories/vova_ostapchuk)

Цікаво, що таке авто Володимир Остапчук подарував своїй коханій Христині на день народження в серпні минулого року.

"Вона мені розповідала, що завжди мріяла про Range Rover. Завжди. Останніх 10 років. Звичайно ж, я прислухаюся до її бажань і мрій і, по можливості, намагаюся їх виконувати", - зізнався тоді Остапчук.

Вартість такого позашляховика складає 1,4 мільйони гривень.

Нагадаємо, що Володимир і Христина одружилися 15 жовтня 2020-го року, відсвяткувавши подію пишним весіллям. Дівчина стала другою дружиною шоумена і взяла його прізвище.

На весіллі виступала Вєрка Сердючка, а Володимир навіть встиг потискати її маму.