Календар свят на травень 2021: що будемо відзначати і скільки відпочивати

У травні українців чекає два довгих вікенди та багато цікавих свят і пам'ятних дат. Цього року традиційні травневі свята збіглися з православним Великоднем і перші вихідні місяці будуть довгими.

Що будемо відзначати та скільки відпочивати - читайте в нашому матеріалі нижче.

Додаткові вихідні в травні

День Праці 1 травня цього року припадає на суботу, а слідом, у неділю українці відзначатимуть Великдень. Згідно із Законом про перенесення святкових днів, вихідними стануть наступні два дні – 3 і 4 травня. Таким чином в Україні буде 4 вихідних дні поспіль.

Ще одне перенесення буде у другі вихідні травня. 8 та 9 травня в Україні відзначається дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни. 9 травня - державний вихідний, відповідно, наступний день стане також вихідним - понеділок, 10 травня. І українці знову отримають тривалі вихідні - 8, 9 і 10 травня.

Календар на травень 2021

Які свята і пам'ятні дати будемо відзначати в травні 2021