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Календар свят на травень 2021: що будемо відзначати і скільки відпочивати

Автор: Анна Шиканова

У травні українців чекає два довгих вікенди та багато цікавих свят і пам'ятних дат. Цього року традиційні травневі свята збіглися з православним Великоднем і перші вихідні місяці будуть довгими.

Що будемо відзначати та скільки відпочивати - читайте в нашому матеріалі нижче.

Додаткові вихідні в травні

День Праці 1 травня цього року припадає на суботу, а слідом, у неділю українці відзначатимуть Великдень. Згідно із Законом про перенесення святкових днів, вихідними стануть наступні два дні – 3 і 4 травня. Таким чином в Україні буде 4 вихідних дні поспіль.

Ще одне перенесення буде у другі вихідні травня. 8 та 9 травня в Україні відзначається дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни. 9 травня - державний вихідний, відповідно, наступний день стане також вихідним - понеділок, 10 травня. І українці знову отримають тривалі вихідні - 8, 9 і 10 травня.

Календар на травень 2021

Які свята і пам'ятні дати будемо відзначати в травні 2021

  • 1 травня - День праці
  • 2 травня – Великдень
  • 3 травня - Всесвітній день свободи друку (преси)
  • 7 травня – День радіо
  • 8-9 травня - дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни
  • 8 травня - Міжнародний день Червоного Хреста
  • 9 травня - День Перемоги
  • 9 травня - Міжнародний день Європи
  • 9 травня - День матері
  • 12 травня – Всесвітній день медичних сестер
  • 15 травня - Міжнародний день сімей
  • 15 травня - День науки
  • 15 травня - Всеукраїнський день Європи
  • 16 травня - Всеукраїнський день працівників культури
  • 16 травня - День молодіжних та дитячих громадських організацій
  • 16 травня - День пам'яті жертв політичних репресій
  • 17 травня - Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства
  • 18 травня - Всесвітній день пам'яті людей, які померли від СНІДу
  • 18 травня - Міжнародний день музеїв
  • 19 травня - Міжнародний день боротьби з гепатитами
  • 20 травня - День банківських працівників
  • 20 травня – Всесвітній день метролога
  • 21 травня - Всесвітній день культурного розмаїття в ім'я діалогу та розвитку
  • 22 травня – Міжнародний день біологічного різноманіття
  • 23 травня – Свято Героїв
  • 24 травня – День слов'янської писемності та культури
  • 25 травня – День філолога
  • 25-31 травня – тиждень солідарності з народами територій, які управляються несамостійно
  • 28 травня – День прикордонника
  • 29 травня - День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження
  • 29 травня – Міжнародний день миротворців ООН
  • 30 травня - День хіміка
  • 30 травня - День Києва
  • 31 травня – Всесвітній день без тютюну

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які суворі заборони не можна порушувати у Вербну неділю.

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