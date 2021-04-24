Календар свят на травень 2021: що будемо відзначати і скільки відпочивати

У травні українців чекає два довгих вікенди та багато цікавих свят і пам'ятних дат. Цього року традиційні травневі свята збіглися з православним Великоднем і перші вихідні місяці будуть довгими.
Що будемо відзначати та скільки відпочивати - читайте в нашому матеріалі нижче.
Додаткові вихідні в травні
День Праці 1 травня цього року припадає на суботу, а слідом, у неділю українці відзначатимуть Великдень. Згідно із Законом про перенесення святкових днів, вихідними стануть наступні два дні – 3 і 4 травня. Таким чином в Україні буде 4 вихідних дні поспіль.
Ще одне перенесення буде у другі вихідні травня. 8 та 9 травня в Україні відзначається дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни. 9 травня - державний вихідний, відповідно, наступний день стане також вихідним - понеділок, 10 травня. І українці знову отримають тривалі вихідні - 8, 9 і 10 травня.
Календар на травень 2021
Які свята і пам'ятні дати будемо відзначати в травні 2021
1 травня - День праці
2 травня – Великдень
3 травня - Всесвітній день свободи друку (преси)
7 травня – День радіо
8-9 травня - дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни
8 травня - Міжнародний день Червоного Хреста
9 травня - День Перемоги
9 травня - Міжнародний день Європи
9 травня - День матері
12 травня – Всесвітній день медичних сестер
15 травня - Міжнародний день сімей
15 травня - День науки
15 травня - Всеукраїнський день Європи
16 травня - Всеукраїнський день працівників культури
16 травня - День молодіжних та дитячих громадських організацій
16 травня - День пам'яті жертв політичних репресій
17 травня - Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства
18 травня - Всесвітній день пам'яті людей, які померли від СНІДу
18 травня - Міжнародний день музеїв
19 травня - Міжнародний день боротьби з гепатитами
20 травня - День банківських працівників
20 травня – Всесвітній день метролога
21 травня - Всесвітній день культурного розмаїття в ім'я діалогу та розвитку
22 травня – Міжнародний день біологічного різноманіття
23 травня – Свято Героїв
24 травня – День слов'янської писемності та культури
25 травня – День філолога
25-31 травня – тиждень солідарності з народами територій, які управляються несамостійно
28 травня – День прикордонника
29 травня - День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження