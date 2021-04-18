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Вербна неділя в 2021 році: коли відзначаємо і які заборони не можна порушувати

Новость на русском → Неділя 18 квітня 2021 10:18
Вербна неділя в 2021 році: коли відзначаємо і які заборони не можна порушувати Вербна неділя в 2021 році (Колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

Вербна неділя у 2021 році буде відзначатися через тиждень, 25 квітня. Це свято має перехідну дату і відзначається у шосту неділю Великого посту, рівно за один тиждень до Великодня.

Чому це свято важливе для християн і які заборони не можна порушувати – читайте в нашому матеріалі нижче.

Що відзначають у Вербну неділю

Цей день присвячений урочистому входу Ісуса Христа в Єрусалим. Перед цим Христос воскресив праведного Лазаря, а чутки про диво вже пішли по всіх містах. В Єрусалим Ісус в'їхав верхи на ослі, а його вийшли зустрічати люди, які обсипали його шлях квітами та пальмовими гілками. До ніг Христа клали одяг.

Звичаї Вербної неділі

Підготовка до свята зазвичай починається за кілька днів – люди зрізають гілочки верби й ставлять вдома у воду, щоб вони розпустилися. Гілочки верби символізують квіти та пальмові гілки, якими зустрічали Ісуса у Єрусалимі. У православних верба має і власне значення – вона символізує цнотливість і нове життя.

З вечора суботи в церквах проходять святкові богослужіння та освячення верби. Ці гілочки зберігають потім цілий рік – вони мають захисну силу.

Головні заборони на Вербну неділю

  • Не можна прибирати в будинку і займатися побутовими справами – це віщує нещастя.
  • Не можна займатися фізичною працею.
  • Не можна лаятися, сваритися, кричати та лихословити. Так можна нашкодити не тільки собі, але і рідним.
  • Небажано розчісувати волосся заплітати складні зачіски.
  • Забороняється відвідувати розважальні заклади, гучні веселощі та розпивати алкоголь. У цей день заведено відзначати тихо і по-сімейному.
  • Не можна викидати старі гілочки верби, які були в будинку з минулого року. Їх після свята потрібно акуратно спалити. Вважається, що за 12 місяців вони ввібрали в себе весь негатив.
  • Не можна у Вербну неділю виганяти худобу на пасовище – це обіцяє тваринам багато хвороб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ розповіли, які можуть бути обмеження на Великдень.

А також розповідали про те, які свята будемо відзначати в травні 2021 року.

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