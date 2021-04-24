Календарь праздников на май 2021: что будем отмечать и сколько отдыхать

В мае украинцев ждет два длинных уикенда и много интересных праздников и памятных дат. В этом году традиционные майские праздники совпали с православной Пасхой и первые выходные месяца будут длинными.
Что будем отмечать и сколько отдыхать – читайте в нашем материале ниже.
Дополнительные выходные в мае
День труда 1 мая в этом году приходится на субботу, а следом, в воскресенье украинцы будут отмечать Пасху. По закону о переносе праздничных дней, выходными станут следующие два дня – 3 и 4 мая. Таким образом в Украине будет 4 выходных дня подряд.
Еще один перенос будет во вторые выходные мая. 8 и 9 мая в Украине отмечается Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй Мировой Войны. 9 мая – государственный выходной, соответственно, следующий день станет также выходным – понедельник, 10 мая. И украинцы снова получат длительные выходные – 8, 9 и 10 мая.
Календарь на май 2021
Какие праздники и памятные даты будем отмечать в мае 2021
1 мая – День труда
2 мая – Пасха
3 мая – Всемирный день свободы печати (прессы)
7 мая – День радио
8-9 мая – Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй Мировой войны
8 мая – Международный день Красного Креста
9 мая – День Победы
9 мая – Международный день Европы
9 мая – День матери
12 мая – Всемирный день медицинских сестер
15 мая – Международный день семей
15 мая – День науки
15 мая – Всеукраинский день Европы
16 мая – Всеукраинский день работников культуры
16 мая – День молодежных и детских общественных организаций
16 мая – День памяти жертв политических репрессий
17 мая – Всемирный день электросвязи и информационного общества
18 мая – Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа
18 мая – Международный день музеев
19 мая – Международный день борьбы с гепатитами
20 мая – День банковских работников
20 мая – Всемирный день метролога
21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
22 мая – Международный день биологического разнообразия
23 мая – Праздник Героев
24 мая – День славянской письменности и культуры
25 мая – День филолога
25-31 мая – Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий
28 мая – День пограничника
29 мая – День работников издательств, полиграфии и книгораспространения