Дивовижна паста з фетою та томатами чері: легкий рецепт від Ектора Хіменеса Браво

Відомий шеф-кухар і ресторатор Ектор Хіменес-Браво розповів свій легкий рецепт приготування пасти з фетою і помідорами чері. Цей легкий і ситний обід можна швидко приготувати вдома.
Суддя проекту "МастерШеф" і "МастерШеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво опублікував оригінальний рецепт пасти на своїй сторінці в Instagram.
Склад:
Спосіб приготування:
Томати для пасти помийте і покладіть у форму для запікання. Додайте сіль, перець, оливкову олію і перемішайте. В середину викладіть фету.
Розігрійте духовку до 180 градусів, поставте форму в духовку на 40 хвилин.
У каструлі з окропом відваріть пасту.
Часник почистьте, базилік помийте, подрібніть ножем.
Витягніть форму з томатами та сиром. Перемішайте, додайте туди базилік, часник, відварені макарони та ще раз перемішайте. Поставте в духовку ще на кілька хвилин.
Подавайте блюдо гарячим, укладайте на тарілку. Прикрасьте листям базиліка.
За словами кулінара, цей рецепт розлетівся по світу всього за кілька днів.
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