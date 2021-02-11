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Дивовижна паста з фетою та томатами чері: легкий рецепт від Ектора Хіменеса Браво

Автор: Анна Шиканова

Відомий шеф-кухар і ресторатор Ектор Хіменес-Браво розповів свій легкий рецепт приготування пасти з фетою і помідорами чері. Цей легкий і ситний обід можна швидко приготувати вдома.

Суддя проекту "МастерШеф" і "МастерШеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво опублікував оригінальний рецепт пасти на своїй сторінці в Instagram.

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Склад:

  • 600 грамів томатів чері
  • 100 мл оливкової олії
  • 300 грамів фети
  • 250 грамів пасти (Челентані)
  • 2 зубчики часнику
  • базилік
  • сіль, перець

Спосіб приготування:

Томати для пасти помийте і покладіть у форму для запікання. Додайте сіль, перець, оливкову олію і перемішайте. В середину викладіть фету.

Розігрійте духовку до 180 градусів, поставте форму в духовку на 40 хвилин.

У каструлі з окропом відваріть пасту.

Часник почистьте, базилік помийте, подрібніть ножем.

Витягніть форму з томатами та сиром. Перемішайте, додайте туди базилік, часник, відварені макарони та ще раз перемішайте. Поставте в духовку ще на кілька хвилин.

Подавайте блюдо гарячим, укладайте на тарілку. Прикрасьте листям базиліка.

За словами кулінара, цей рецепт розлетівся по світу всього за кілька днів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомий кулінар поділився рецептом млинців з секретним інгредієнтом.

А також розповідали про те, що кулінари дали рецепт приготування справжнього хумусу в домашніх умовах.

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