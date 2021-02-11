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Изумительная паста с фетой и томатами черри: легкий рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Автор: Анна Шиканова

Известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал свой легкий рецепт приготовления пасты с фетой и помидорами черри. Этот легкий и сытный обед можно быстро приготовить дома.

Судья проекта "МастерШеф" и "МастерШеф. Профессионалы" Эктор Хименес-Браво опубликовал оригинальный рецепт пасты на своей странице в Instagram.

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Ингредиенты:

  • 600 грамм томатов черри
  • 100 мл оливкового масла
  • 300 грамм феты
  • 250 грамм пасты (Челентани)
  • 2 зубчика чеснока
  • базилик
  • соль, перец

Способ приготовления:

Томаты для пасты помойте и сложите в форму для запекания. Добавьте соль, перец, оливковое масло и перемешайте. В середину выложите фету.

Разогрейте духовку до 180 градусов, поставьте форму в духовку на 40 минут.

В кастрюле с кипятком отварите пасту.

Чеснок почистите, базилик помойте, измельчите ножом.

Вытяните форму с томатами и сыром. Перемешайте, добавьте туда базилик, чеснок, отваренные макароны и еще раз перемешайте. Поставьте в духовку еще на несколько минут.

Подавайте блюдо горячим, выкладывайте на тарелку. Украсьте листьями базилика.

По словам кулинара, этот рецепт разлетелся по миру всего за несколько дней.

Напомним, ранее мы писали о том, что известный кулинар поделился рецептом блинов с секретным ингредиентом.

А также рассказывали о том, что кулинары дали рецепт приготовления настоящего хумуса в домашних условиях.

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