Изумительная паста с фетой и томатами черри: легкий рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал свой легкий рецепт приготовления пасты с фетой и помидорами черри. Этот легкий и сытный обед можно быстро приготовить дома.
Судья проекта "МастерШеф" и "МастерШеф. Профессионалы" Эктор Хименес-Браво опубликовал оригинальный рецепт пасты на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Томаты для пасты помойте и сложите в форму для запекания. Добавьте соль, перец, оливковое масло и перемешайте. В середину выложите фету.
Разогрейте духовку до 180 градусов, поставьте форму в духовку на 40 минут.
В кастрюле с кипятком отварите пасту.
Чеснок почистите, базилик помойте, измельчите ножом.
Вытяните форму с томатами и сыром. Перемешайте, добавьте туда базилик, чеснок, отваренные макароны и еще раз перемешайте. Поставьте в духовку еще на несколько минут.
Подавайте блюдо горячим, выкладывайте на тарелку. Украсьте листьями базилика.
По словам кулинара, этот рецепт разлетелся по миру всего за несколько дней.
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