Изумительная паста с фетой и томатами черри: легкий рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Ингредиенты:

600 грамм томатов черри

100 мл оливкового масла

300 грамм феты

250 грамм пасты (Челентани)

2 зубчика чеснока

базилик

соль, перец

Способ приготовления:

Томаты для пасты помойте и сложите в форму для запекания. Добавьте соль, перец, оливковое масло и перемешайте. В середину выложите фету.

Разогрейте духовку до 180 градусов, поставьте форму в духовку на 40 минут.

В кастрюле с кипятком отварите пасту.

Чеснок почистите, базилик помойте, измельчите ножом.

Вытяните форму с томатами и сыром. Перемешайте, добавьте туда базилик, чеснок, отваренные макароны и еще раз перемешайте. Поставьте в духовку еще на несколько минут.

Подавайте блюдо горячим, выкладывайте на тарелку. Украсьте листьями базилика.

По словам кулинара, этот рецепт разлетелся по миру всего за несколько дней.