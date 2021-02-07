Рецепт справжнього хумусу: відірватися неможливо!
Хумус – це популярна закуска арабської та єврейської кухні з нутового пюре. Вона стане дуже доречною в період посту, а також підійде для вегетаріанців і для тих, хто хоче повернути фігуру після новорічних свят.
Про це повідомляється на порталі Smachno.
До складу хумусу входить кунжутна паста тахіні, яку можна купити або приготувати самостійно. Хумус подають як холодну закуску до піти, лавашу, з різними чипсами, крекерами та хлібом. Також хумус підходить як заправка до свіжих овочів.
Склад:
- нут сухий 200 г
- кунжутна паста тахіні – 2 ст. ложки
- лимонний сік 2 ст. ложки
- часник – 2-3 зубчики
- зіра 1-2 ст. ложки
- солодка мелена паприка ½ ч. ложки
- оливкова олія – 2-3 ст. ложки
- сіль – на смак
Інгредієнти для тахіні
- кунжут 50 г
- олія соняшникова або оливкова 1-2 ст. ложки
- вода за необхідності – 1 ст. ложка
Спосіб приготування:
Нут залити на ніч водою, а вранці злити воду і знову залити. Поставити на вогонь, довести до кипіння, накрити кришкою і на невеликому вогні варити 2 години до повної готовності. Нут повинен бути дуже м'який і легко розтискатися пальцями. Трохи відвару (200-300 мл) залишити. Дати йому трохи охолонути та очистити від лушпиння, щоб він був однорідним і ніжним. Щоб очищення пройшло легко, залийте нут холодною водою і протріть руками. А потім шумівкою виберіть лушпиння, воду злийте.
Приготування тахіні
Кунжут слід обсмажити на невеликому вогні та сухій сковороді до золотистого кольору. Потім додати олію і перемішати до однорідного стану блендером. Можна додати трохи води, якщо паста сильно густа.
В каструлю з нутом додаємо кунжутну пасту, вичавлений через прес часник, сіль, оливкову олію, лимонний сік і 100 мл відвару після нуту. Всі інгредієнти подрібнюємо блендером до однорідного стану, підливаємо трохи відвару, щоб довести страву до потрібної консистенції.
Зіру подрібнюємо в ступці або кавомолці, додаємо в хумус, туди ж паприку. Ще раз ретельно перемішуємо. За необхідності додаємо сіль, інші спеції, лимонний сік. Ретельно збиваємо блендером.
Рецепт хумусу
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