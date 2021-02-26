Лютнева повня у Діві: що суворо заборонено робити в цей період

Лютнева повня у Діві відбудеться 27 лютого о 10:17. Цей період вважається напруженим, позаяк загрожує конфліктами, сварками, дратівливістю. Що не можна робити в цей період - читайте в нашому матеріалі.

Про ризики та можливості, яке нам дає лютнева повня, розповіла відомий український астролог Аріна Артуровна .

Експерт радить у цей час навести порядок і зробити "зачистку", а в яких сферах - вам підкаже повня, яка висвітить ситуації напередодні і після події.

В цей час потрібно бути обережніше з висловами, щоб не завдати нікому образи. Адже критика, заздрість, нервозність під час повного місяця може зашкалювати.

"На зміну мрійливості приходить зосередженість, бажання навести порядок, все розставити по місцях, роздобути нову інформацію і знайти їй застосування", - розповідає астролог.

В цей час не можна давати волю емоціям, і накручувати себе. Повний місяць у Діві загрожує дратівливістю через найменшу недбалість, неточність та неакуратність оточуючих. Буде рости бажання втручатися в чужі справи з кращих спонукань і прагнення допомогти.

Але є і позитивні моменти - удача буде на боці ділових людей.

"Це час сприятливий для бізнесу і комерції, так як люди налаштовані діловито, конструктивно і готові йти на укладання великої кількості угод", - додала Аріна Артуровна.

Астролог рекомендує відразу після лютневої повні провести короткострокове голодування або почати тривалий курс детоксу організму.