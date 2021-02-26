ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Лютнева повня у Діві: що суворо заборонено робити в цей період

Новость на русском → П'ятниця 26 лютого 2021 21:00
Лютнева повня у Діві: що суворо заборонено робити в цей період Повня 27 лютого 2021 (фото: pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Лютнева повня у Діві відбудеться 27 лютого о 10:17. Цей період вважається напруженим, позаяк загрожує конфліктами, сварками, дратівливістю. Що не можна робити в цей період - читайте в нашому матеріалі.

Про ризики та можливості, яке нам дає лютнева повня, розповіла відомий український астролог Аріна Артуровна.

Експерт радить у цей час навести порядок і зробити "зачистку", а в яких сферах - вам підкаже повня, яка висвітить ситуації напередодні і після події.

В цей час потрібно бути обережніше з висловами, щоб не завдати нікому образи. Адже критика, заздрість, нервозність під час повного місяця може зашкалювати.

"На зміну мрійливості приходить зосередженість, бажання навести порядок, все розставити по місцях, роздобути нову інформацію і знайти їй застосування", - розповідає астролог.

В цей час не можна давати волю емоціям, і накручувати себе. Повний місяць у Діві загрожує дратівливістю через найменшу недбалість, неточність та неакуратність оточуючих. Буде рости бажання втручатися в чужі справи з кращих спонукань і прагнення допомогти.

Але є і позитивні моменти - удача буде на боці ділових людей.

"Це час сприятливий для бізнесу і комерції, так як люди налаштовані діловито, конструктивно і готові йти на укладання великої кількості угод", - додала Аріна Артуровна.

Астролог рекомендує відразу після лютневої повні провести короткострокове голодування або почати тривалий курс детоксу організму.

Раніше астролог також попередила про унікальний період, який пов'язаний з переходом Венери в знак Зодіаку Риби.

Крім того український таролог розповіла всім знакам Зодіаку, до чого слід готуватися на поточному тижні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя полнолуние астролог
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Підвищення пенсій, нові тарифи та перехід на літній час: що чекає на Україну в березні
Підвищення пенсій, нові тарифи та перехід на літній час: що чекає на Україну в березні