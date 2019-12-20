Секретний пакт: Кейт Міддлтон покладе кінець суперечкам між принцами Вільямом та Гаррі

Принц Вільям і Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Міддлтон не допустить ще більших розбіжностей між сім'ями

Королівська сім'я Великобританії, незважаючи на всю свою "зовнішню зразковість", також не змогла обійти стороною "життєві проблеми". Безумовно, у Кейт Міддлтон і принца Вільяма, Меган Маркл і принца Гаррі маса недоброзичливців, як і відданих шанувальників по всьому світу. Тому від неприємних пліток не піти: починаючи від "нескінченних розлучень" і "зрад". Та все ж один слух підтвердився.

Раніше в цьому році принц Гаррі підтвердив інформацію про те, що його стосунки зі старшим братом останнім часом істотно загострилися і між братами не все гладко. Нагадаємо, що загострення відносин відбулося на тлі обраниці Гаррі - Меган Маркл. Джерелаи королівської сім'ї стверджують, що принц Вільям і Кейт Міддлтон спочатку були проти прийняття в сім'ю американки Маркл. Через що шанувальники британської родини б'ють тривогу, побоюючись, як би конфлікт не перейшов у відкриту стадію.

Проте королівський оглядач Кейт Ніколс поспішає заспокоїти. За його спостереженнями, сварка між братами зовсім скоро може підійти до кінця. Про це повідомляє Express. За словами експерта, зробити це може Кейт Міддлтон. При цьому підкреслюється, що "тільки" Міддлтон.

"Кейт в королівській родині набагато довше, ніж Меган. Крім цього у неї є природна тяга до командної роботи. Вона нерідко виступала в ролі примирителя. Герцогиня знає, що ворожнеча не входить ні в чиї плани", — цитує Express слова Кейт Ніколс.

Кейт Міддлтон і Меган Маркл рідко зустрінеш разом (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Інсайдери королівського двору також повідомляють, що герцогиня Кембриджська з повагою ставиться до Меган і намагається допомагати їй увійти в ритм королівського життя. Зазначимо, що на даннный момент Меган Маркл і принц Гаррі перебувають у відпустці - до Різдва вони взяли перерву від світських заходів. І хочуть присвятити час синові - Арчі (малюк народився 6 травня 2019 року).

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Хоча і наголошується, що через відпустки Меган і Гаррі пропускають чимало спільних сімейних заходів. Кетрін навряд чи б схвалила таку поведінку. І все ж експерт впевнена, що Міддлтон обов'язково докладе всі зусилля, щоб покласти край конфронтації між чоловіком і його братом.

Нагадаємо, раніше інсайдери повідомили, чому шлюб Кейт Міддлтон і принца Вільяма все ще не розвалився. І знову "всьому провиною" герцогиня Кембриджська зі своїм поступливим характером.