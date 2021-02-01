Астролог назвала найважливіші події лютого, які можуть перевернути наше життя

Астролог розповіла про ключові події лютого 2021 (фото: freepik)

Астролог назвала найважливіші події лютого 2021, які будуть впливати на життя кожного з нас. І почнуться вони вже з 1-го числа з переходом Венери в знак Водолія. Ключовим стане ретроградний Меркурій, який розвернувся ще 30 січня і продовжить такий рух до 21 лютого. Кінець місяця буде також багатий різними подіями, зокрема - повнею 27-го числа.

Про це з Lite поділилася відомий український астролог Аріна Артуровна. Експерт дала кожному з нами поради, як правильно прожити непростий місяць.

Який період в лютому буде найскладнішим і чому?

Місяць починається продовженням напружених і агресивних тенденцій січня до середини місяця, плюс ще ретроградний Меркурій додає плутанину у справах, контактах і інформації. Для бізнесу це активний і конкурентний час, але й для роботи і проєктів, які потрібно доробити і завершити. Після середини місяця напруга йде на спад, і з 21 лютого, коли Меркурій розгортається в прямий рух, починається спокійний і гармонійний час, можливо, навіть лінивий для декого. Останній тиждень місяця буде сприятливим, як для відпочинку та особистого життя, так і для початку реалізації нових ідей та стартапів.

Чи будуть важливі події у перші дні місяця?

1 лютого Венера переходить у знак Водолія і пробуде там до 17 лютого. Також планета в напруженому аспекті з Ураном, що дає подвійний ефект уранічних енергій, а конкретно це: емоційна нестійкість, розриви зв'язків, несамовите бажання свободи і відмова від зобов'язань як у фінансових справах, так і в особистих відносинах.

Якщо знайомство, що почалося на даних аспектах, не об'єднало людей спільними інтересами, то, спалахнувши яскравим полум'ям, зв'язок швидко згасає. Плюс ще ретроградний Меркурій внесе свої корективи тим, що зв'язки будуть неякісні.

Кому Венера у Водолії принесе удачу?

Це хороший час для творчих людей, на такому підйомі вони здатні створити шедеври. Також при такому транзиті можлива і гра в кохання, бажання таким чином заявити про себе або "перевірити" свої здібності і заодно свого партнера. Можна стати іграшкою в руках умілого пікапера, прийнявши показні компліменти, слова і швидкоплинні вчинки за щирі почуття. Важливо в цей час не підірвати авторитет своєю екстравагантним або вульгарною поведінкою в очах коханої людини і суспільства.

Астролог Аріна Артуровна (фото з особистого архіву)

Яку пораду дасте діловим людям?

В бізнесі і кар'єрі це непрактичний час, що характеризується стрибком акцій, валюти і безвідповідальним ставленням до багатьох проблем і обов'язків. Надмірне прагнення до задоволень і непередбачені витрати можуть привести вас до проблем. Можливість співпраці проблематична. Є небезпека також розтратити чужі грошові кошти або втратити гроші через друзів, співробітників і знайомих.

У цілому в цей час люди стають більш доброзичливими, чуйними, дипломатичними, легко йдуть на контакт, заводять знайомства, шукають тих, хто може розділити з ними їхні погляди. Добре для дружнього і ненав'язливого спілкування. Інтерес може виникнути в процесі інтелектуального спілкування з непересічною людиною, нерідко наділеною якимись незвичайними здібностями або тими, хто має незвичайну професію.

Чи Буде Місяць впливати на нас?

Молодик розпочнеться 11 лютого о 21:06 у знаку зодіаку Водолій. Як правило, рекомендують починати нові справи і проєкти після молодика, але не цього разу, позаяк Ретроградний Меркурій може перешкодити цьому і навіть нашкодити.

До 21 числа потрібно витримати паузу, але не сидіти і чекати, а обмірковувати, прогнозувати і планувати. І з 21 числа сміливо "вриватися" у реалізацію. Після 21 і до наступного молодика - продуктивний час для наукової роботи, нових ідей, IT, діджитал маркетингу, політики, авіації, енерго сфери. У цей період корисно орієнтуватися на майбутнє, але необхідно реально оцінювати свої шанси і можливості, не даючи уяві брати гору.

Місяць буде нести несподіванки, сюрпризи, зустрічі з цікавими людьми і старими друзями. Інтуїція підвищиться, будуть збуватися ваші передчуття. Власні вчинки, поведінка інших людей може бути дуже несподіваною і незвичною.

У лютому будуть події, вплив яких ми будемо відчувати в довгостроковій перспективі?

17 лютого аспект - боротьба старого і нового - квадратура Сатурн - Уран стане тим, який буде діяти протягом усього року. Цей аспект складають повільні планети, тому, виражений він у більшості випадків - більше фоново і має накопичувальний ефект з наступними вибухонебезпечними наслідками.

У лютому розпочнеться зав'язка і розвиток ситуації, в червні відбудеться кульмінація і в грудні ситуація отримає свою розв'язку і наслідок. Це конфронтація між новими ідеями і усталеними традиціями, яких дотримуєтеся ви і ваше оточення. Боротьба між старим і новим. Важливо зрозуміти, що одна система не повинна придушувати іншу. Варто докласти зусиль - і ви зумієте знайти альтернативу. Влада, досвід, традиції, старі підвалини та обов'язки Сатурна вступають в боротьбу з реальністю, новими технологіями, відкриттями і планами на майбутнє.

Як можна використовувати вплив цього аспекту?

Для бізнесу це період конфлікту між необхідністю впровадження прогресивних методів і технологій у вашу практику і вашими консервативними, усталеними поглядами. Він вимагає від вас конструктивних змін, інакше події почнуть розвиватися непередбачувано і небезпечно.

В особистих стосунках аспект може програватися вимогою особистої свободи і відхід від зобов'язань і домовленостей. Відсутність відповідальності вступає в суперечність з необхідністю виконання певних зобов'язань відносно шлюбного партнера або партнерів по бізнесу.

Що буде з емоційним фоном у лютому?

18 лютого перехід Сонця в знак Риби і воно пробуде там місяць. Це період залаштункових справ і фінансів, відокремленої роботи, далеких поїздок, відпочинку, лікування, творчого натхнення і закоханостей. У цей період можуть мати місце будь-якого роду авантюри від політичних і фінансових до таємних любовних зв'язків.

Люди в цей час стають більш милосердними, добрими, сентиментальними. Виникає бажання робити добро, займатися благодійністю, життя надає шанс допомогти кому-небудь з нужденних. Може виникнути бажання побути наодинці з собою, зайнятися тим, чого прагне ваша душа.

Продуктивний період можливий у людей, зайнятих у сфері мистецтва, творчості, кінематографа, ютюб і соцмереж, психологів та медичної сфери. Період сприятливий для лікування, медитацій, відновлення психічного і емоційно здоров'я.

Аріна Артуровна (фото з особистого архіву)

Кінець місяця також багатий астрологічними подіями?

25 лютого - інгресія Венери в знак зодіаку Риби. У цілому починається сприятливий період для побудови стосунків і нових знайомств. Але така Венера, занадто ідеалізує свого партнера по особистим стосункам або по бізнесу. Тому не може адекватно сприймати ситуацію.

Кохання і почуття в цей час можуть бути надуманими, чисто платонічними або без відповіді. Це скоріше ілюзія мрії, коли людина вдається до фантазій, внутрішньо переживає якісь моменти, причому для неї неважливо, це відбувалося наяву чи в мріях. У цей період може бути надмірна емоційна залежність від партнера, інтриги, плітки, безпричинні сльози, надумані образи, істерики, лінь і апатія. В цей час можуть прокидатися приховані страхи, різного роду комплекси і фобії, залежність від алкоголю та ліків.

Сприятливі таємні справи комерційного плану, грошові махінації та діяльність, яка не обкладається податками. Можливий великий приплив грошей, але слід остерігатися шахраїв. Так само цей транзит допомагає творчому процесу, польоту фантазії і приходу шаленого натхнення.

Коли настане лютнева повня, і в чому її особливість?

27 лютого о 10:17 відбудеться повня у Діві. Повня у Діві говорить про те, що потрібно навести порядок і зробити "зачистку", а в яких сферах - це вам підкаже повня, яка висвітить ситуації за два дні до і після неї.

Критика, заздрість, нервозність під час повні можуть зашкалювати. На зміну мрійливості приходить зосередженість, бажання навести порядок, все розставити по місцях, роздобути нову інформацію і знайти їй застосування. Буде дратувати найменша недбалість, неточність і неакуратність оточення. Так само зростає бажання втручатися в чужі справи з кращих спонукань і прагнення допомогти.

Це час сприятливий для бізнесу і комерції, так як люди налаштовані діловито, конструктивно і готові йти на укладання великої кількості угод. Після повні відразу корисно проводити короткострокове голодування або починати тривалий курс детокс організму.

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