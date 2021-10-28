Гороскоп для Стрільця на листопад 2021: у чому вас чекає везіння, а в чому - труднощі і невдачі

Астролог рекомендує Стрільцям в листопаді приділити максимум уваги своєму бізнес-проекту - настає час для активного його просування. Потрібно буде "осягнути неосяжне", але Стрільці впораються.

"Застосовуйте на повну свої здібності фінансового накопичення і холодної безстрашності. При цьому зайва розважливість і обережність також не будуть зайвими. Адже ви готуєте широкомасштабну бізнес-ідею, яка відкриє світ інноваційних технологій. Не забувайте про ризикові моменти свого бізнесу. Тому дуже уважно і пильно поставтеся до всіх фінансових і документаційних питань, що виникають протягом усього листопада", - радить Аріна Артуровна.

У романтичному плані цей місяць для знака зодіаку Стрілець - період натхнення і духовних практик. Пам'ятайте, що любов не терпить поспіху, не потрібно розмінюватися на перших зустрічних.

"Прислухайтеся до поради старого друга - цілком ймовірно, що це зараз саме те, що вам потрібно. Ті, хто перебуває у шлюбі, постарайтеся організувати для своєї сім'ї відпочинок на пару днів - зараз вам як ніколи потрібно побути всім разом", - додала експерт.

Стрільці-інтроверти мають відмінний потенціал для самореалізації. Саме в листопаді для них відкриваються величезні можливості кардинально змінити своє життя. Хтось, можливо, напише музику, хтось створить фешн-аксесуар, а ще хтось зможе придумати нову бізнес-ідею. Головне при цьому - слідувати своєму бажанню робити щось корисне для людей. Особливо ефективною буде робота, якщо ви з'єднаєте її з відпочинком на природі. Рушайте в еко-кемпінг, на пару днів до моря або просто проведіть уїк-енд на дачі.

У плані здоров'я ніяких потрясінь для організму не буде. Якщо в листопаді і є ризик захворіти, то це пов'язано в першу чергу з песимістичним настроєм.