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Гороскоп на листопад 2021 для Тельця: які зміни вас чекають в грошах, любові і кар'єрі

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Субота 23 жовтня 2021 10:00
Гороскоп на листопад 2021 для Тельця: які зміни вас чекають в грошах, любові і кар'єрі Колаж РБК-Україна: Гороскоп на листопад 2021 для Тельця
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на листопад 2021 для знака Зодіаку Телець обіцяє непогані перспективи в кар'єрі, особистому житті. Фінансова сторона може підвести, а ось зі здоров'ям в останній місяць осені буде все в порядку.

Прогнозом на листопад 2021 з Lite поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком).

На думку астролога, друга половина осені буде ознаменована вдалим рішенням в плані нерухомості. Це можуть бути найрізноманітніші варіанти.

"Той, хто давно шукає житло, зможе нарешті вигідно купити вдалий варіант. Ті, хто знаходиться в пошуку зйомної квартири, також будуть повністю задоволені пропозицією. Більше цього, це дуже хороший період для інвестиційних вкладень в новобудову або в інші престижні об'єкти", - впевнена астролог.

І у сімейних Тельців в листопаді 2021, і у холостяків на особистому фронті складається також все досить непогано. Кохана людина обов'язково піднесе якийсь несподіваний подарунок - причому необов'язково матеріального характеру. Це може бути і дуже хороша новина, і сюрприз, пов'язаний з родичами. Для тих, хто перебуває у вільному пошуку є шанс знайти саме того, хто вам найбільше підходить.

На роботі все стабільно, але це не означає, що Тельці в листопаді 2021 можуть повністю розслабитися. Вони повинні бути дуже обережні при відправці електронних листів і повідомлень.

"При підготовці угоди потрібно вкрай уважно поставитися до найдрібніших деталей, так як непорозуміння між партнерами може привести до фінансових втрат. Головна порада при цьому - необхідно намагатися максимально уникати будь-яких суперечок - як з босом, так і з підлеглими", - додала Аріна.

Здоров'я в листопаді не підведе вас. Просто не забувайте про щоденний кросинг або просто про прогулянки на свіжому повітрі, і ніякі проблеми для вас не будуть страшні.

Раніше астролог також розповіла, що чекає Овна в листопаді 2021.

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