Венера у Терезах: астролог розповіла, що може змінити для всіх нас цей унікальний період

З 16 серпня по 10 вересня планета Венера буде перебувати в знаку Зодіаку Терези. Це час компромісів, душевного теплого спілкування, пропозицій руки і серця, заручин і реєстрації відносин - як особистих, так і ділових.

На думку експерта, це прекрасний час для з'ясувань стосунків, заключення різного роду партнерств, договорів та реєстрації офіційних відносин.

"Люди краще розуміють один одного, мотиви вчинків, легше йдуть на компроміс, а в разі розбіжностей прагнуть до примирення, щоб зберегти хороші відносини. На перший план виходить бажання спілкування на душевній основі, прагнення знайти розуміння в співрозмовнику", - розповідає Аріна Артуровна.

Нове знайомство в цей період може говорити або про можливість ділового партнерства, або про початок відносин, які можуть привести до укладення офіційних відносин.

Сприятлива Венера в Терезах для: